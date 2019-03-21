CONCORD ORCHESTRA покажет "Крылья грифона"

Москвичи смогут услышать рок-хиты в новом звучании

На Большой сцене Государственного Кремлевского дворца 31 марта Симфонический оркестр CONCORD ORCHESTRA покажет свое новое шоу "Крылья грифона".

Зрителей ждут легендарные композиции Linkin Park, Queen, Scorpions, Metallica, System of a down, Evanescence, Dire Straits, Depeche Mode, Deep Purple, Guns N' Roses, Nirvana, Roxette, Alphaville, Aerosmith, Nightwish, Muse, Rammstein.

В новом шоу музыканты CONCORD ORCHESTRA в костюмах грифонов не сидят на месте. Они танцуют со своими инструментами на фоне видеоинсталляции и световых эффектов, создают невероятный драйв на сцене, исполняя при этом все композиции на память и без пюпитров.

Начало концерта – в 18:00.