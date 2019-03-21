Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

CONCORD ORCHESTRA покажет "Крылья грифона"

CONCORD ORCHESTRA, "Крылья грифона". Фото: пресс-служба
Москвичи смогут услышать рок-хиты в новом звучании

На Большой сцене Государственного Кремлевского дворца 31 марта  Симфонический оркестр CONCORD ORCHESTRA покажет свое новое шоу "Крылья грифона".

Зрителей ждут легендарные композиции Linkin Park, Queen, Scorpions, Metallica, System of a down, Evanescence, Dire Straits, Depeche Mode, Deep Purple, Guns N' Roses, Nirvana, Roxette, Alphaville, Aerosmith, Nightwish, Muse, Rammstein.

В новом шоу музыканты CONCORD ORCHESTRA в костюмах грифонов не сидят на месте. Они танцуют со своими инструментами на фоне видеоинсталляции и световых эффектов, создают невероятный драйв на сцене, исполняя при этом все композиции на память и без пюпитров. 

Начало концерта – в 18:00. 

Отдел информации
новости партнеров
Загрузка...

"Как вошь на сковороде": Порошенко выдумал новые санкции перед выборами

Пострадали граждане и других иностранных государств

Названа причина начала третьей мировой

Конфликт вспыхнет после падения одной из стран Востока

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей