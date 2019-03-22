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Театр приходит в ТРЦ

Фото: пресс-служба
Атриум ЦДМ на Лубянке стал площадкой для инклюзивного спектакля

Сегодня собственники и управляющие крупных торгово-развлекательных центров стремятся наполнить проект новыми эксклюзивными магазинами и проводят совместные акции с различными известными брендами. Но с развитием и популяризацией интернет-магазинов для привлечения покупателей в ТРЦ эффективной арендной и скидочной политики становится недостаточно.

По данным опроса респондентов, принимавших участие в голосовании премии "Рекорды рынка недвижимости 2018", при выборе торгового центра большинство посетителей ТРЦ (около 80% человек) хотят видеть не только стандартный набор магазинов и ресторанов, но и ценят определенную атмосферу, возможность поучаствовать в развлекательных мероприятиях - сезонных ярмарках, праздничных фестивалях, мастер-классах и концертах.

Участники премии "Рекорды рынка недвижимости" следуют данному тренду и отвечают на существующий спрос. "Центральный Детский магазин на Лубянке" давно признан одной из главных достопримечательностей Москвы.

В минувшие выходные детский магазин стал частью одного из ключевых событий культурной жизни страны – ежегодного театрального фестиваля "Золотая маска". В субботу, 16 марта, главный атриум ЦДМ на Лубянке превратился в площадку для инклюзивного спектакля "Сны Пиросмани", который столичным зрителям представил знаменитый "Упсала-цирк" из Санкт-Петербурга.

Проект "Упсала" – это не просто труппа, а коллектив юных артистов, которых объединяет желание выразить себя через современное цирковое искусство. Его главные принципы – сотворчество, созидание и работа команды как единого целого. Представление, объединившее традиции цирка, театра, кукольного и светомузыкального шоу, посетило около тысячи человек.

"Сегодня для развития крупного шоппинг-молла необходим креативный подход и инновационные идеи – конечно, в сочетании с профессиональным управлением. Фестиваль "Золотая маска" уже давно вышел за рамки театра и проходит на разных площадках Москвы, позволяя москвичам и гостям города окунуться в волшебный мир искусства. Нам приятно отметить, что именно участники премии "Рекорды рынка недвижимости" становятся частью знаковых городских культурных событий", – отметила руководитель премии "Рекорды рынка недвижимости" Анна Маркина.

Отдел информации
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