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Кэнди Далфер выступит в ММДМ

Кэнди Далфер. Фото: пресс-служба
Самая популярная саксофонистка мира покажет стильное шоу

В Светлановском зале Московского Международного дома музыки 13 апреля Кэнди Далфер из Нидерландов даст концерт в рамках мирового шоу в поддержку нового альбома "Together".

Шоу суперзвезды, как показ Haute-Couture, это эффектно, модно и стильно. Она единственная и неповторимая, самая известная саксофонистка на планете и самая популярная. За нею охотятся рекламные отделы ведущих модных брендов. Ее записи уже разлетелись по миру многомилионными тиражами.

В портфолио звезды – первые места американских и европейских топ-чартов. Среди ее партнеров по сцене – Бейонс, "Black Eyed Peas", Вэн Моррисон, Дэйв Стюарт, Sheila E., Лайонел Ричи, "Pink Floyd", Чака Хан, Арета Франклин и многие другие. А Принц и вовсе как-то сказал: "Когда я хочу сакс, я звоню Кэнди Далфер". Горячая игра слов, которая на сто процентов оправдана жаркой игрой этой эффектной голландки.

"Атомная сексуальность. Врожденная музыкальность. И дьявольское обаяние. В этом вся Кэнди. Можете мне поверить", – говорил о ней британский музыкант, композитор и музыкальный продюсер, наиболее известный как участник группы Eurythmics, Дэйв Стюарт. 

Кэнди Далфер буквально взорвала шоу-бизнес своим появлением. В дуэте с Дэйвом Стюартом из "Eurythmics", она попросту затмила своего легендарного визави. Сингл "Lily was here" мгновенно стал мультиплатиновым. Более 2.5 млн копий было продано во всех странах мира. А в топе национального хит-парада этот выдающийся трек продержался рекордные шесть недель. Так, начиная с 1990 г., имя Кэнди Далфер означает только одно: – успех. Хотя, формально оно переводится, как "конфетка".

Это сладкое имя досталось будущей звезде от папы, известного голландского саксофониста Ханса Далфера. В итоге от отца Кэнди взяла талант, от мамы модельную внешность и уже в юности покорила этим беспроигрышным сочетанием родные просторы. Сегодня в Голландии музыка Далфер – это что-то наподобие национального достояния. Так, например, в Амстердаме на шоу Кэнди Далфер под куполом Ziggo Dome собрались более 34 тысяч поклонников ее "вкусного джаза".

Кэнди Далфер. Фото: пресс-служба

"Вкусный джаз" от Кэнди Далфер – это обволакивающая музыка в стилях Smooth, Funk и Soul. Воспитанная на классике жанра от Сонни Роллинза и Декстера Гордона, она трансформировала  би-боп и кул-джаз в нечто совершенно элегантное и горячее. Мастерское владение саксофоном Кэнди подтверждала и на церемонии "Grammy Awards", и в знаменитом телешоу Джея Лено, и на сценах престижных концертных залов, и в топовых клубах всего мира. Кэнди Далфер покорила своим ярким талантом Японию, США, Европа, Южную Америку и, конечно, Россию.

В нашей стране выступления этой потрясающей артистки неизменно проходят с аншлагом. Попасть на ее концерт – это вообще редкое счастье. Даже на родине, в Голландии, билеты на каждое выступление Далфер раскупаются задолго до самого шоу. Так что можно не сомневаться, что 13 апреля в Светлановском зале ММДМ яблоку негде будет упасть.

Последний год Кэнди Далфер  посвятила мировому турне в поддержку альбома "Together", который собрал фанатов и восторженные отзывы критиков. Лучшие треки, а так же хиты Кэнди Далфер, непременно прозвучат и в Москве. Вполне вероятно, поклонников эффектной артистки будет ждать и литературный сюрприз.

К весне нынешнего года Кэнди Далфер обещала издать свою автобиографию. Так что стоит поспешить, чтобы увидеть, услышать, прочитать и восхищаться музыкой Haute-Couture, стильным шоу от обворожительной Кэнди Далфер.

Начало концерта в 19:00

Адрес ММДМ:  Космодамианская набережная, дом 52, строение 8 (Светлановский зал)

Заказ билетов в кассах Дома музыки: (495) 730-1011 и на сайте www.mmdm.ru

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