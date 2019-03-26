В РЭУ пройдет III Ежегодная премия "Эффективное образование"

Специалисты обсудят актуальные темы развития партнерства в области образования и обмена опытом

В Российском экономическом университете имени Г.В. Плеханова 30 мая состоится III Ежегодная премия "Эффективное образование". Она была создана в поддержку развития бизнеса и профессионального образования в России.

Всем нам приходится учиться: женщинам и мужчинам, пожилым и молодым – всем без исключения, кто, так или иначе, выступает на сцене великого театра под названием "Жизнь", в которой мы каждый день получаем ценные уроки. Нет сомнения, что, чем выше наши способности к обучению, тем лучше нам живется, тем проще мы справляемся с трудностями и легче преодолеваем препятствия.

В рамках Премии состоится конференция "Эффективное образование будущего". В ней примут участие ведущие российские специалисты в области практической реализации образовательных и корпоративных программ и проектов. Они обсудят актуальные темы развития партнерства в области образования и обмена опытом.

Лауреатами прошлых лет Премии "Эффективное образование" были "Эльдорадо", аэропорт "Домодедово", "Samolov Group", "Дикси", "Кидбург", Сеть клиник "МЕДСИ", "МТС", Mary Kay, OBI, Samsung Electronics, Moscow Business School, Русская школа управления, Бизнес-школа EMAS и многие другие.

Среди основных категорий Премии "Эффективное образование" – корпоративное образование, образовательные START-UP проекты, бизнес образование, личностные номинации, МЕДИА, дистанционное и онлайн-образование, сотрудничество/партнерство, экономика, дополнительное образование, профессия, продукты/инструменты образовательного процесса, карьера, образование для частных и корпоративных учреждений.

Зарегистрироваться на конференцию бесплатно можно по ссылке https://sotsialnye-proekty.timepad.ru/event/921259/.

Подать заявку на участие в Премии и ознакомиться с подробной информацией можно на официальном сайте http://knowprof.ru/#home.