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Концерты, мастер-классы и маркеты: новые тренды в управлении ТРЦ

Центральный детский магазин на Лубянке. Фото: пресс-служба
Центральный детский магазин на Лубянке приглашает на шоу

Удобство современных торгово-развлекательных центров начинается с пандусов для детской коляски и заканчивается возможностью развлечь ребенка любого возраста и получить новый эмоциональный опыт. Так, среди участников премии "Рекорды рынка недвижимости" – операторов ТРЦ – набирает популярность формат маркетов, который совмещает в себе приятный досуг и возможность совершения покупок.

Центральный детский магазин на Лубянке с 29 по 31 марта приглашает посетить шоу-маркет колясок BabyBistro и совершить путешествие в историю детских колясок. У всех посетителей возможность увидеть на одной площадке лидеров детской индустрии и ведущих производителей детских колясок: SilverCross, Bugaboo, Stokke, Cybex, Maclaren и других.

Организаторы предлагают интересную интерактивную экскурсию, где будут рассказывать, какие изменения претерпела коляска за 200 лет своего существования. Также гости ЦДМ на Лубянке смогут стать зрителями музыкального светового шоу для всей семьи "Часовые пояса и природа России" и попытать свою удачу. Фестиваль BabyBistro разыгрывает ценные призы. Подробности можно уточнить в магазине "Олант" или на сайте www.babybistro.ru.

"С каждым годом все интереснее наблюдать, как развивается не только современный девелопмент, но и как в том или ином сегменте крупнейшие собственники, девелоперы и управляющие компании используют новые тренды и отвечают на существующие потребности покупателей. Мы с интересом следим за новыми форматами и как участники и победители премии "Рекорды рынка недвижимости" следуют этим трендам", – рассказала Анна Маркина, руководитель премии "Рекорды рынка недвижимости". 

Отдел информации
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