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Предприниматель Роман Авдеев вошел в высший совет Федерации регби России

Роман Авдеев. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Основной бенефициар Московского кредитного банка, председатель директоров компании "Инград" стал членом высшего совета Федерации регби России (ФРР). Решение об этом было принято в пятницу, 29 марта

В состав совета также вошел президент холдинговой компании "Сибирский цемент" Олег Шарыкин, генеральный директор Мосэнергосетьстроя" Завен Овакимян, бывший министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, а также генеральный директор "Третьего парка" Кирилл Дьяковский.  Главой высшего совета является руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.

С 2017 года Роман Авдеев владеет футбольным клубом "Торпедо" и стадионом им. Эдуарда Стрельцова (домашнего стадиона черно-белых).  В феврале 2019 года Московский кредитный банк подписал спонсорский договор с регбийным клубом "Торпедо". 

МКБ работает на российском рынке банковских услуг с 1992 года. Организация предоставляет услуги для корпоративных клиентов и частных лиц. По данным рейтинга РИА "Новости" на 1 февраля, МКБ занимает 8-е место в банковской системе РФ с величиной активов в 2 трлн рублей.  

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