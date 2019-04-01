Названы лауреаты Move Realty Awards 2019

В Москве подвели итоги ежегодной профессиональной премии в сфере недвижимости

Юбилейная, пятая, церемония вручения Move Realty Awards прошла 21 марта в "Известия Холл". В конкурсе за право стать обладателем престижной награды приняли участие около 250 жилых комплексов Москвы и Санкт-Петербурга, среди которых с помощью строгой оценки были определены победители в 20 номинациях.

Церемонию награждения посетили более полутора тысяч профессионалов рынка недвижимости: топ-менеджеры строительных и девелоперских компаний, СМИ, архитекторы, представители рекламных агентств и агентств недвижимости. Всех участников ждала не только официальная часть мероприятия, но и дружеское общение с коллегами в неформальной обстановке.

Мероприятие стало настоящим праздником: были организованы лазерное и акробатическое шоу, выступление театра теней "ShadowLab", фотозона с настоящим живым крокодилом, а также возможность попробовать молекулярные коктейли.

По итогам проводимых ведущим Премии розыгрышей гости выиграли несколько сертификатов от Международного ненеалогического центра и другие ценные призы. Move Realty Awards завершилась под выступление хедлайнеров мероприятия – "Иванушек International", которые погрузили всех в особую атмосферу ностальгии и веселья.

Список победителей Move Realty Awards 2019:

Проект года премиум-класса, Москва – Клубный дом "Magnum", "Magnum Development

Проект года бизнес-класса, Москва – ЖК "Vander Park", ПИК

Проект года комфорт-класса, Москва – ЖК "Савеловский Сити", MR Group

Апартаменты, Москва – Комплекс апартаментов "HILL8", "Сити-XXI век"

Проект года комфорт-класса, Новая Москва – ЖК "Москвичка", ГК "Гранель"

Проект года комфорт-класса, Московская область – UP-квартал "Скандинавский", ФСК "Лидер"

Проект года стандарт-класса, Московская область – ЖК "Союзный", ООО "Стройтек"

Проект года малоэтажного строительства, Московская область – ЖК "Бакеево Парк", ООО "ЮР-Инвест"

Проект года бизнес-класса, Санкт-Петербург – ЖК "Golden City", Glorax Development

Проект года комфорт-класса Санкт-Петербург - ЖК "СолнцеPark", Аквилон Инвест

Апартаменты, Санкт-Петербург – Апарт-отель "YE'S на Социалистической", ГК "Пионер"

Проект года комфорт-класса, Ленинградская область – ЖК "iD Мурино", Euroinvest Development

Проект года стандарт-класса, Ленинградская область – ЖК "Форвард", "МАВИС"

Девелопер года - Самолет Девелопмент

Лучшее архитектурное решение – "Tatlin Apartments", VESTA Development

Лучшее агентство недвижимости – НДВ – супермаркет недвижимости

Лучшее рекламное агентство – Media108

Народный выбор - ЖК "Семеновский парк", РГ-Девелопмент

Выбор пользователей Яндекс.Недвижимости, Москва – ЖК "Любовь и голуби", Застройщик СМУ-6 Инвестиции

Выбор пользователей Яндекс.Недвижимости, Санкт-Петербург – ЖК "NEVA NEVA", Застройщик БАЗИС-СПБ

Учредитель премии – федеральный портал недвижимости Move.ru



Генеральный партнер премии – партнерская система Marketcall

Специальный партнер премии – Яндекс.Недвижимость

Серебряный партнер премии: Многофункциональный комплекс Match Point от ГАЛС-девелопмент

Партнер премии: SmartMedia

Партнер номинации "Проект года премиум-класса Москва": PSN Group

Партнер премии: Сallexchange

Партнер премии: Международный Генеалогический Центр

При поддержке: РГУД, PROestate, ARE, Ассоциации инвесторов Москвы и Петербургского дома недвижимости.

Информационные партнеры Move Realty Awards: "Интерфакс-Недвижимость", Российская газета, информационный портал "Вести.Недвижимость", Мир24, "Yтро.ру", программа "Честный дом" на радио Mediametrics, медиахолдинг "Правда.Ру", телеканал "ПРО БИЗНЕС", "Мир Квартир", Prian.ru, Restate.ru, "Новострой-М", "Индикаторы рынка недвижимости", Всеновостройки.ру, NSP.ru, BSN.ru, KVARTIRAvMOSKVE.ru, KVARTIRAzaMKAD.ru, Domex.ru, Novostroyki.org, Tatre.ru, "Разумная недвижимость", "НовостройСити", НайдиКвартиру.ру, Zemer.ru, "Дайджест Недвижимости", TutRealty.ru, Calltouch, "Строительный эксперт", "Строительная газета", "Строительная орбита", DOM&podium, RealEstate, Reforum, Ужедома.ру, Metrroom, Moscow City Journal, "Архитектурный Петербург", Ассоциация застройщиков Московской области, "Стройконтроль", газета "Мой район" а также новостной портал и Telegram-канал Nedvizha.