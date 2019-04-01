Названы лауреаты Move Realty Awards 2019

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Юбилейная, пятая, церемония вручения Move Realty Awards прошла 21 марта в "Известия Холл". В конкурсе за право стать обладателем престижной награды приняли участие около 250 жилых комплексов Москвы и Санкт-Петербурга, среди которых с помощью строгой оценки были определены победители в 20 номинациях.
Церемонию награждения посетили более полутора тысяч профессионалов рынка недвижимости: топ-менеджеры строительных и девелоперских компаний, СМИ, архитекторы, представители рекламных агентств и агентств недвижимости. Всех участников ждала не только официальная часть мероприятия, но и дружеское общение с коллегами в неформальной обстановке.
Мероприятие стало настоящим праздником: были организованы лазерное и акробатическое шоу, выступление театра теней "ShadowLab", фотозона с настоящим живым крокодилом, а также возможность попробовать молекулярные коктейли.
По итогам проводимых ведущим Премии розыгрышей гости выиграли несколько сертификатов от Международного ненеалогического центра и другие ценные призы. Move Realty Awards завершилась под выступление хедлайнеров мероприятия – "Иванушек International", которые погрузили всех в особую атмосферу ностальгии и веселья.
Список победителей Move Realty Awards 2019:
Проект года премиум-класса, Москва – Клубный дом "Magnum", "Magnum Development
Проект года бизнес-класса, Москва – ЖК "Vander Park", ПИК
Проект года комфорт-класса, Москва – ЖК "Савеловский Сити", MR Group
Апартаменты, Москва – Комплекс апартаментов "HILL8", "Сити-XXI век"
Проект года комфорт-класса, Новая Москва – ЖК "Москвичка", ГК "Гранель"
Проект года комфорт-класса, Московская область – UP-квартал "Скандинавский", ФСК "Лидер"
Проект года стандарт-класса, Московская область – ЖК "Союзный", ООО "Стройтек"
Проект года малоэтажного строительства, Московская область – ЖК "Бакеево Парк", ООО "ЮР-Инвест"
Проект года бизнес-класса, Санкт-Петербург – ЖК "Golden City", Glorax Development
Проект года комфорт-класса Санкт-Петербург - ЖК "СолнцеPark", Аквилон Инвест
Апартаменты, Санкт-Петербург – Апарт-отель "YE'S на Социалистической", ГК "Пионер"
Проект года комфорт-класса, Ленинградская область – ЖК "iD Мурино", Euroinvest Development
Проект года стандарт-класса, Ленинградская область – ЖК "Форвард", "МАВИС"
Девелопер года - Самолет Девелопмент
Лучшее архитектурное решение – "Tatlin Apartments", VESTA Development
Лучшее агентство недвижимости – НДВ – супермаркет недвижимости
Лучшее рекламное агентство – Media108
Народный выбор - ЖК "Семеновский парк", РГ-Девелопмент
Выбор пользователей Яндекс.Недвижимости, Москва – ЖК "Любовь и голуби", Застройщик СМУ-6 Инвестиции
Выбор пользователей Яндекс.Недвижимости, Санкт-Петербург – ЖК "NEVA NEVA", Застройщик БАЗИС-СПБ
Учредитель премии – федеральный портал недвижимости Move.ru
Генеральный партнер премии – партнерская система Marketcall
Специальный партнер премии – Яндекс.Недвижимость
Серебряный партнер премии: Многофункциональный комплекс Match Point от ГАЛС-девелопмент
Партнер премии: SmartMedia
Партнер номинации "Проект года премиум-класса Москва": PSN Group
Партнер премии: Сallexchange
Партнер премии: Международный Генеалогический Центр
При поддержке: РГУД, PROestate, ARE, Ассоциации инвесторов Москвы и Петербургского дома недвижимости.
Информационные партнеры Move Realty Awards: "Интерфакс-Недвижимость", Российская газета, информационный портал "Вести.Недвижимость", Мир24, "Yтро.ру", программа "Честный дом" на радио Mediametrics, медиахолдинг "Правда.Ру", телеканал "ПРО БИЗНЕС", "Мир Квартир", Prian.ru, Restate.ru, "Новострой-М", "Индикаторы рынка недвижимости", Всеновостройки.ру, NSP.ru, BSN.ru, KVARTIRAvMOSKVE.ru, KVARTIRAzaMKAD.ru, Domex.ru, Novostroyki.org, Tatre.ru, "Разумная недвижимость", "НовостройСити", НайдиКвартиру.ру, Zemer.ru, "Дайджест Недвижимости", TutRealty.ru, Calltouch, "Строительный эксперт", "Строительная газета", "Строительная орбита", DOM&podium, RealEstate, Reforum, Ужедома.ру, Metrroom, Moscow City Journal, "Архитектурный Петербург", Ассоциация застройщиков Московской области, "Стройконтроль", газета "Мой район" а также новостной портал и Telegram-канал Nedvizha.
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