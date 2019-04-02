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"НАШЕ ТВ" перезапускает формат: русский рок и где он обитает

Фото: пресс-служба
Обновленный контент будет отражать все грани становления отечественного андеграунда

С 1 апреля "Мультимедиа холдинг" объявляет масштабный перезапуск формата российского музыкально-развлекательного телеканала "НАШЕ ТВ" под концепцией, призванной сохранить наследие отечественной рок-культуры и познакомить аудиторию с новыми талантами, штурмующими музыкальный олимп.

Обновленный музыкальный контент "НАШЕ ТВ" будет отражать все грани становления отечественного андеграунда – от легенд русского рока, таких как ДДТ, "Машина времени", Чайф, до современных инди-команд и альтернативы третьего тысячелетия на всем постсоветском пространстве.

С момента зарождения советский рок, носящий мощный протестный заряд, был наиболее понятным и эффектным способом самовыражения целого поколения. Культура современной отечественной музыки оказалась плодовита на таланты от рэперов и панков до поп-див.

Телеканал "НАШЕ ТВ" – уникальная площадка, раскрывающая зрителю всю суть русского рок-н-ролла, – был запущен в конце декабря 2015 г., и уже на старте его аудитория составила 2,7 миллиона телезрителей от Владивостока до Калининграда. В настоящее время охват телеканала превышает 28 миллионов абонентов и представлен во всех пакетах кабельных и цифровых операторов.

Оригинальный контент представлен концертами легендарных исполнителей, выступлениями на главном приключении года – фестивале "Нашествие", рок-премии "Чартова Дюжина" и программами собственного производства.

Телеканал "НАШЕ ТВ" доступен также онлайн на сайте nashe-tv.com

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