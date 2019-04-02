Жека даст концерт в Москве

Исполнитель подарит публике новые песни

В Центре культуры и искусства "Меридиан" 21 апреля Евгений Григорьев (Жека) и его музыкальный коллектив представят уникальную программу "Сосны-кедры".



В 2002 г. певец выпустил свой первый сольный одноименный альбом. Именно с песен, записанных на пластинке, началась успешная творческая карьера артиста.

Только 21 апреля и только в Москве артист исполнит песни, которые не звучали на концертах около 20 лет. Залихватское, хулиганское, лиричное и просто прекрасное настроение слушателям в этот день гарантировано.

Положительные эмоции на живых концертах Евгения Григорьева получают люди всех возрастов. А после концерта обязательно состоится традиционная автограф-сессия, где у каждого есть возможность обняться и сделать фото с любимым артистом.

Будет только живой звук, уже полюбившиеся песни с альбомов артиста, музыкальные премьеры и самое ценное – живое общение со зрительным залом.

Начало концерта – в 18:00.