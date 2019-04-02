Продлен срок приема заявок на участие в конкурсе по выбору эскизов для оформления храма в Тушине

По многочисленным просьбам участников конкурса попечительский совет и жюри приняли решение продлить срок приема заявок до 1 июня 2019 года

Эскизы будут приниматься до 17 июня 2019 года. Результаты конкурса будут объявлены 1 июля 2019 года.

Также изменено минимальное количество эскизов, представляемых участниками конкурса. Согласно принятым поправкам к программе участники конкурса должны направить от 3 до 5 вариантов эскизов в цвете (на материальном и электронном носителе). Безусловно приветствуется, если участник конкурса посчитает нужным предоставить больше эскизов.



11 февраля 2019 год был объявлен старт приема заявок на участие в Открытом общероссийском конкурсе по выбору живописных эскизов мозаичных панно арочного пояса и входных порталов храма святого равноапостольного великого князя Владимира – Патриаршего подворья в Тушине г. Москвы.

В состав жюри Открытого общероссийского конкурса вошли представители исполнительных органов власти и Русской Православной Церкви, выдающиеся искусствоведы, художники и архитекторы. В их числе протоиерей Леонид Калинин, епархиальный древлехранитель Московской городской епархии, председатель экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации РПЦ; протоиерей Андрей Юревич, главный архитектор ФХУ РПЦ, член Союза Архитекторов России; Баталов Андрей Леонидович, профессор, доктор искусствоведения, Заслуженный деятель искусств; Лифшиц Лев Исаакович, Доктор искусствоведения, Заведующий сектором древнерусского искусства ГИИ; Максимов Евгений Николаевич, народный художник РФ, Академик РАХ; Попова Ольга Сигизмундовна, Доктор искусствоведения, профессор исторического факультета МГУ.

Призовой фонд Конкурса составляет 3 млн 300 тысяч рублей. По итогам Конкурса участникам будут присуждены три денежные премии в размере: за первое место – 1 млн 500 тысяч рублей, за второе – 1 млн рублей, за третье – 800 тысяч рублей. Победитель по итогам конкурса работ может быть приглашен к реализации проекта.

Программа Открытого общероссийского конкурса по выбору живописных эскизов мозаичных панно для оформления храма святого равноапостольного великого князя Владимира - Патриаршего подворья в Тушине г. Москвы и подробная информация о сюжетах мозаичных панно опубликована на официальном сайте конкурса. Организатором конкурса является ООО "Стадион Спартак".