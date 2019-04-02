Фонд "Линия жизни" объявил о начале продаж "Добрых акций"

Презентация проекта состоялась

Благотворительный фонд "Линия жизни" при поддержке Московской биржи 2 апреля объявил о начале продаж "Добрых акций". Все средства от реализации акций за благотворительное пожертвование будут направлены на лечение тяжелобольных детей, подопечных фонда "Линия жизни". Акции можно приобрести как в электронном виде на сайте фонда, так и в печатном на различных мероприятиях фонда "Линия жизни" и его партнеров в течение 2019 года.

Презентация проекта "Добрые акции" состоялась в офисе Московской биржи. В ней приняли участие Александр Афанасьев, председатель Правления ПАО "Московская биржа", и Фаина Захарова, президент фонда "Линия жизни".

Фонд "Линия жизни" выпустил акции трех номиналов:

· Обыкновенные – 500 рублей. Дивиденд – детский рисунок.

· Привилегированные – 1 тыс. рублей. Дивиденд – детский рисунок и благодарственное письмо.

· Золотые – 50 тыс. рублей. Дивиденд – статус "Хранитель ребенка".

Объем эмиссии составляет 15 млн рублей.

Дивиденды по приобретённым акциям будут выплачиваться в декабре 2019 года.

"Наши "Добрые акции" всегда идут в рост и растут они вместе с ребенком, подопечным нашего фонда, в здоровье которого каждый купивший "Добрую акцию" делает свой бесценный вклад. Такие добрые инвестиции помогут детям стать здоровыми, а значит, счастливыми", – рассказала президент благотворительного фонда "Линия жизни" Фаина Захарова.

"Проект "Добрые акции" – это возможность легко и быстро оказать помощь нуждающимся. Инвестируя в "Добрые акции", можно сказать, что мы повышаем индекс здоровья нации, вкладываемся в будущее нашей страны", – подчеркнул на презентации благотворительного проекта председатель Правления ПАО "Московская биржа" Александр Афанасьев.

Старт проекта "Добрая акция" будет поддержан на Биржевом форуме 3 апреля в отеле Ритц-Карлтон, а также спецпроектами в финансовых изданиях.

Справка

Благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей "Линия жизни" оказывает адресную помощь детям до 18 лет, жизнь которых находится под угрозой из-за опасных заболеваний. Фонд финансирует высокотехнологичные операции, приобретение медицинского оборудования, медицинские исследования.

Программы фонда – эндопротезирование при костной саркоме, "ИВЛ в домашних условиях" (осуществляется в партнерстве с Министерством здравоохранения РФ).

Благотворительный фонд "Линия жизни" поддерживает развитие высоких технологий, которые, благодаря его работе, становятся доступными российским детям. Фонд помог улучшить качество жизни более 10 400 тяжелобольных детей. "Линия жизни" финансирует лечение детей по всей России.