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В Питере и Ленинградской области поддерживают Urban Awards

Фото: пресс-служба
Премия содействует развитию рынка жилой недвижимости и повышению качества строительства

Комитет по строительству Санкт-Петербурга и Комитет по строительству Ленинградской области официально заявили о своей поддержке Urban Awards. Это сотрудничество стало одной из традиций премии.

Сегодня рынок жилой недвижимости переживает по-настоящему переломный момент. И это обстоятельство делает многоформатный диалог между бизнесом и властью особенно важным.

На профильные комитеты возложено решение двух ключевых задач. Во-первых, они обеспечивают комфортный переход строительной отрасли на новый этап развития. Во-вторых, выступают гарантом защиты прав граждан в вопросах улучшения их жилищных условий. Для этого разрабатываются комплексные предложения по развитию строительной индустрии, и проводится ряд соответствующих мероприятий.

За свою 11-летнюю историю Urban Awards заработал статус одного из ключевых мероприятий строительной отрасли России. Премия содействует развитию рынка жилой недвижимости и повышению качества строительства.

Фото: пресс-служба

Профессиональный состав жюри и четко проработанный алгоритм проведения отборочных позволяет выявить наиболее качественные проекты. Основными критериями выступают уровень технического оснащения, внедрение инновационных технологий строительства и энергоэффективности, наличие необходимых элементов социальной и культурной инфраструктуры.

Кроме того, оцениваются репутационные и финансовые риски застройщиков. Все этапы проходят под наблюдением постоянного независимого консультанта премии – PwC.

Таким образом, премия задает высокие стандарты девелопмента для застройщиков и выступает ориентиром для покупателей при выборе качественного жилья и надежного вложения средств.

На сегодняшний день принимаются заявки на участие в 31 номинации Urban Awards. Для этого нужно до 14 апреля заполнить форму на сайте премии www.UrbanAwards.ru.

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