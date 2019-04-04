Московский кредитный банк станет генеральным агентом по размещению облигаций госзайма Якутии

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На место победителя претендовали пять кредитных компаний, которые участвовали в конкурсной процедуре Министерства финансов Якутии. В итоге агентом по размещению государственного займа Республики Саха текущего года выбран Московский кредитный банк (МКБ), основным владельцем которого является предприниматель Роман Авдеев. С кредитной организацией планируется заключить госконтракт на оказание ряда услуг.
Так, она будет заниматься выпуском облигаций Республики, а также организацией ценных бумаг объемом 12 млрд. руб. и их обращением. Об этом сообщил первый вице-президент МКБ Евгений Литвин.
"Рынок организаторов государственных и муниципальных облигационных займов отличается жесткой конкуренцией. МКБ активно позиционирует себя на этом рынке, придает большое значение работе с субъектами и муниципалитетами",
– заверил Литвин, передает московский бизнес-портал ГЛОБАЛМСК.РУ.
Московский кредитный банк входит в ТОП-5 ведущих организаторов облигаций в России по версии одной из ведущих финансовых информационных агентств Cbonds. Оно же назвало МКБ "Прорывом года", наградив в конце прошлого года соответствующей премией.
С начала это – банк выступил организатором 11 эмиссий общей номинальной стоимостью более 140 мдрд рублей. Финансовая компания ведет активную деятельность на рынке долгового капитала.
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