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В ММДМ прозвучат "Реквием Верди и шедевры эпохи Возрождения"

Фото: пресс-служба
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В Светлановском зале Московского Международного дома музыки 26 апреля Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" представит новый мультимедийный проект – "Реквием Верди и шедевры эпохи Возрождения". Дирижер – Никола Джулиани (Италия).Никола Джулиани. Фото: пресс-служба

Одновременно с бессмертным творением Верди яркие художественные образы будут заполнять все пространство Светлановского зала, благодаря которым слушатели смогут насладиться не только выдающимся творением великого итальянского композитора, но и величайшими шедеврами живописи прошлого и настоящего.

Фото: пресс-служба

Гигантские видеопроекции позволят зрителям с полным эффектом присутствия почувствовать себя под сводами Сикстинской капеллы, украшенной фресками гениального Микеланджело, в католическом храме, свет в который проникает сквозь красочные витражи, испытать всю гамму чувств от слез и ужаса при виде изображений страшного суда до умиротворенного светлого покоя. Вас ждет незабываемое прикосновение к вечности.

Фото: пресс-служба

"Реквием" – выдающееся творение Верди, которое по значимости стоит в одном ряду с его лучшими операми. Поводом для создания произведения явилась смерть итальянского поэта и писателя, автора романа "Обручение" Алессандро Мандзони, чью личность и творчество Верди высоко ценил.

Впервые "Реквием" прозвучал 22 мая 1874 г. в Милане, в церкви святого Марка под управлением самого автора и при участии грандиозного хора, оркестра и лучших итальянских певцов. Уже через несколько дней произведение исполнили в миланском оперном театре Ла Скала, а затем в Париже, Вене, Санкт-Петербурге и других городах. И всюду "Реквием" имел огромный успех. 

Начало концерта – в 19:00. Категория 6+.

Адрес ММДМ (Светлановский зал): Космодамианская набережная, дом 52, строение 8.

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