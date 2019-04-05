Юлия Лежнева дала концерт в Москве

Оперная певица выступила с камерным оркестром

В Большом зале Московской консерватории 2 апреля прошел концерт сопрано Юлии Лежневой. Звезда мировой оперной сцены, каждое появление которой на российской сцене становится музыкальным событием, выступила в сопровождении камерного оркестра "Musica viva", за дирижерский пульт встал Дмитрий Синьковский. В программу концерта вошла музыка трех венских классиков – Й. Гайдна, В. А. Моцарта и Л. ван Бетховена, – а также их старшего современника К.В. Глюка.

Юлия Лежнева известна широтой своего репертуара, охватывающего музыку от барокко до наших дней. Однако в этот раз она представала московской публике в несколько новом образе – не виртуозной исполнительницы барокко или обладательницы ангельско-чистого голоса, а как большой мастер сложнейшего классического репертуара. В ариях-сценах Гайдна, Моцарта и Бетховена, помимо виртуозной техники, раскрылась драматическая сила певицы, ее поразительный диапазон и выразительность каждой интонации.

В арии "Quel nocchier che in gran procella" из оперы-оратории Моцарта "Освобожденная Ветулия" фантастическая виртуозность соединяется с огромной палитрой эмоциональных состояний – так с первого своего выхода Юлия Лежнева блестяще продемонстрировала весь огромный арсенал своих вокальных и артистических возможностей.

Большая концертная ария Гайдна "Berenice che fai" началась с речитатива: тончайшие оттенки чувств, охватывающие героиню, – сомнения, скорбь, отчаяние, страстное воодушевление – были переданы Юлией с предельной выразительностью. Упоительная кантилена медленной части арии в очередной раз доказала, что не случайно голос Лежневой называют ангельским, а драматичный виртуозный финал показал, насколько разной может быть эта выдающаяся певица.

Главной интригой программы была концертная ария Бетховена "Ah! perfido", необычайно сложное сочинение, среди великих исполнительниц которого такие легенды оперной сцены, как Биргит Нильсон, Мэрилин Хорн, Мария Каллас и Монсеррат Кабалье. Благодаря блестящему владению голосом во всех регистрах и огромному мастерству, в этой арии Юлия Лежнева блистательно предстала в новом амплуа. В противоположность монументальному творению Бетховена, в заключительной части концерта певица исполнила две арии из оперы "Орфей и Эвридика" Глюка, очаровав публику стилистически и вокально безупречной интерпретацией.

Симфонические номера были не дополнением к вокальной программе, а ценной частью концерта. Великолепная увертюра к "Идоменею" Моцарта доказала, что оркестр "Musica viva" по праву принадлежит к лучшим коллективам столицы. Крайне редко исполняемая в России Симфония №6 Йозефа Гайдна – восхитительно изобретательное оркестровое произведение – стало настоящим подарком меломанам.

Солисты оркестра (от первой скрипки Елены Корженевич до фагота и валторн) имели возможность блеснуть своим мастерством. А харизматичный маэстро Дмитрий Синьковский провел симфонию с таким огнем и вниманием к деталям, что заставил публику восхититься ранним опусом Гайдна, известного широкой аудитории скорее своими поздними симфониями.

Мощный драматизм увертюры "Кориолан" Бетховена превосходно предвосхитил концертную арию "Ah! perfido". А два популярных оркестровых фрагмента из оперы "Орфей и Эвридика" ("Танец блаженных духов" и "Танец фурий") в превосходном исполнении оркестра под управлением Синьковского стали настоящими жемчужинами этой великолепно выстроенной программы.

Восторженная публика долго не отпускала музыкантов, и Юлия Лежнева на бис подарила одну из самых знаменитых и головокружительно виртуозных арий Вивальди – "Agitata da due venti" из оперы "Гризельда". В своем коронном репертуаре певица была восхитительна.