Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Театре армии состоится премьера французской комедии

Отрывок из спектакля "Венеция в снегу". Фото: пресс-служба
Москвичам покажут "Венецию в снегу"

На Экспериментальной сцене Театра росссийской армии 12 и 13 апреля пройдет премьера искрометной французской комедии по одноименному бестселлеру современного автора Жиля Дирека. В театрах Франции последние десять лет эта пьеса идет с неизменным успехом. Театр армии первым в России предложит ее на суд зрителей.

Режиссер-постановщик – Татьяна Морозова, драматург – Жиль Дирек, композитор – Лариса Казакова,  художник – Анастасия Глебова. В ролях: Сергей Смирнов, Денис Кутузов, Мария Оамер, Анфиса Ломакина.

Из чего может сложиться комедийная ситуация? Из чего угодно – от плохого настроения вашей спутницы до желания разыграть друзей. Все началось со случайной встречи на улице двух старых приятелей Пьера и Кристофа. Договорились устроить вечеринку вчетвером – каждый придет со своей подружкой.

Веселье сначала никак не задалось. Патрисия, девушка Кристофа, непонятно на что разозлилась, надула губки и не желала ни с кем общаться. Пьер с Натали увлечены своей любовью и постоянно целуются.

Кто из них и почему решил, что Патрисия – иностранка, уже и не важно, ведь именно с этого момента началось полное безумие. Новоиспеченная "иностранка" все глубже вживается в свою роль. Кристоф, чтобы подругу не разоблачили, старательно ей подыгрывает. Клубок веселой лжи закручивается все плотнее, на театральных подмостках и в зале царит атмосфера легкости французской комедии.

"Венеция в снегу" – это постановка о любви, о той жизненной  энергии, которую она дает. Спектакль о женственности и мужественности, о том, что наша сила – в том, чтобы быть самими собой, а не становиться средним полом. Ходить на свидания, а не прятаться в мессенджерах. Спектакль о той забытой, возможно, никогда не испытанной нынешней молодежью, романтике, ради которой стоит делать милые глупости – влезть в окно к любимой, носить ей каждый день полевые цветы в знак своей нежной любви, не стесняться целовать в ушко и шептать ласковые слова.

"Этот спектакль для меня несет много смыслов. Здесь смешаны глубокая философия и шарм французской комедии, тонкая ирония и психология отношений. Моя режиссерская задача в том, чтобы каждый зритель увидел и прочел здесь что-то особенное, и узнал себя", – рассказала режиссер постановки "Венеция в снегу" Татьяна Морозова.

Начало спектаклей – в 20:00.

Отдел информации
новости партнеров
Загрузка...

Брызги долетели даже до Запада: анализы Порошенко и Зеленского взорвали Сеть

Пользователи отметили "День анализов" в Незалежной

Выбора нет: Порошенко победит Зеленского с помощью Саакашвили

Батька ставит на действующего главу Незалежной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей