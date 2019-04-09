В Театре армии состоится премьера французской комедии

Москвичам покажут "Венецию в снегу"

На Экспериментальной сцене Театра росссийской армии 12 и 13 апреля пройдет премьера искрометной французской комедии по одноименному бестселлеру современного автора Жиля Дирека. В театрах Франции последние десять лет эта пьеса идет с неизменным успехом. Театр армии первым в России предложит ее на суд зрителей.

Режиссер-постановщик – Татьяна Морозова, драматург – Жиль Дирек, композитор – Лариса Казакова, художник – Анастасия Глебова. В ролях: Сергей Смирнов, Денис Кутузов, Мария Оамер, Анфиса Ломакина.

Из чего может сложиться комедийная ситуация? Из чего угодно – от плохого настроения вашей спутницы до желания разыграть друзей. Все началось со случайной встречи на улице двух старых приятелей Пьера и Кристофа. Договорились устроить вечеринку вчетвером – каждый придет со своей подружкой.

Веселье сначала никак не задалось. Патрисия, девушка Кристофа, непонятно на что разозлилась, надула губки и не желала ни с кем общаться. Пьер с Натали увлечены своей любовью и постоянно целуются.

Кто из них и почему решил, что Патрисия – иностранка, уже и не важно, ведь именно с этого момента началось полное безумие. Новоиспеченная "иностранка" все глубже вживается в свою роль. Кристоф, чтобы подругу не разоблачили, старательно ей подыгрывает. Клубок веселой лжи закручивается все плотнее, на театральных подмостках и в зале царит атмосфера легкости французской комедии.

"Венеция в снегу" – это постановка о любви, о той жизненной энергии, которую она дает. Спектакль о женственности и мужественности, о том, что наша сила – в том, чтобы быть самими собой, а не становиться средним полом. Ходить на свидания, а не прятаться в мессенджерах. Спектакль о той забытой, возможно, никогда не испытанной нынешней молодежью, романтике, ради которой стоит делать милые глупости – влезть в окно к любимой, носить ей каждый день полевые цветы в знак своей нежной любви, не стесняться целовать в ушко и шептать ласковые слова.

"Этот спектакль для меня несет много смыслов. Здесь смешаны глубокая философия и шарм французской комедии, тонкая ирония и психология отношений. Моя режиссерская задача в том, чтобы каждый зритель увидел и прочел здесь что-то особенное, и узнал себя", – рассказала режиссер постановки "Венеция в снегу" Татьяна Морозова.

Начало спектаклей – в 20:00.