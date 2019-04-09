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Сургутский театр зовет молодых актеров на север

Сургутский театр. Фото: пресс-служба
Москвичи увидят постановку с живой музыкой, вокалом и загадочным танцем

На основной сцене Театра имени В.В. Маяковского 15 апреля в рамках Года театра в России пройдет открытый показ пластического спектакля "Tango del Norte"("Северное танго"). Поставленный Сургутским музыкально-драматическим театром спектакль привозят в Москву, чтобы показать творческой молодежи, дать возможность узнать о Сургутском театре больше, встретиться с художественным руководителем театра, не покидая Москвы.

"Наш театр постоянно развивается, мы ищем новые форматы, приглашаем модных режиссеров, выезжаем на гастроли и фестивали, но при этом остро нуждаемся в молодых, энергичных ребятах, которые только вышли из сцен театральных вузов и находятся в поиске работы. Вся труппа нашего театра преодолела расстояние в 2000 км, чтобы показать здесь, в Москве, как можно работать и творчески развиваться в нашем коллективе. Мы очень хотим, чтобы его увидели выпускники и загорелись идеей поехать работать на Север", – расскаала директор театра Тамара Лычкатая.

"Tango del Norte" – это спектакль с живой музыкой и вокалом и таким загадочным танго… Севера. Спектакль предлагает северянам необычный способ идентификации – через поиск в своем северном жизневосприятии южного, темпераментного, страстного начала.

Сургутский театр. Фото: пресс-служба

На наших глазах в пространстве северной жизни рождается танго – танец, который, казалось бы, так далек от суровых флегматичных будней Севера. Одни видят в нем зарифмованный разговор, другие – поединок, третьи – выражение индивидуальности в танце.

В основе спектакля лежит авторский взгляд на традиционный аргентинский танец и его философию: режиссер растревожит зрительскую фантазию, оригинально заявляя вневременные темы любви и предательства, жизни и смерти, свободы и зависимости. В создании спектакля участвовала балетмейстер Екатерина Дубровская, художник по костюмам – Дмитрий Дробышев.

Вход на спектакль 15 апреля в 19:00 свободный, по обязательной предварительной записи.

Для желающих по окончании театрального вуза связать свою актерскую судьбу с Сургутским театром, помимо показа спектакля планируется встреча с художественным руководителем на площадке Учебного театра ГИТИСА. Она состоится 16 апреля в 14:00.

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