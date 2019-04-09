Продукцию "Махеевъ" одобрили для питания новой миссии МКС

25 июня 2019 года планируется старт 60-й экспедиции на Международную космическую станцию

В космос отправится россиянин Александр Скворцов, для которого будет сформировано индивидуальное питание на полгода. Джемы и соусы марки "Махеевъ" уже прошли проверку ответственного за питание космонавтов НИИ и готовы к отправке на МКС.

Сегодня 16-суточный рацион для каждого космонавта формируется индивидуально, исходя из его пожеланий и норм. С 2009 года каждая страна самостоятельно подбирает питание для своих космонавтов из национальных продуктов. В России за это отвечает "НИИ Пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии ФГБУН Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи".

Ежедневный рацион космонавта состоит из двух частей: основной калорийностью 2015 Ккал, в которую входят порядка 140 наименований, и дополнительной калорийностью 1000 Ккал. Она формируется из штатных продуктов и продуктов промышленного производства, отбираемых по строгим требованиям НИИ.

Для 60-й миссии на МКС одобрены 13 наименований продуктов промышленного производства, среди которых фруктовые и ягодные джемы, аджика, горчица, хрен и кетчуп под торговой маркой "Махеевъ". Какие именно продукты отправятся на МКС, определит сам космонавт Александр Скворцов.

Продукция промышленного производства добавляется в рацион, чтобы наиболее полно удовлетворить индивидуальные вкусы и психологически поддержать космонавтов – привычные на земле соусы и джемы помогают легче пережить разлуку с домом в миссии, которая в среднем длится до шести месяцев.

Леонид Барышев, генеральный директор компании "Эссен продакшн АГ", владеющей торговой маркой "Махеевъ": "Так исторически сложилось, что для нашей страны космонавты – особенные люди, а вся отрасль является площадкой для тестирования самых новых и современных технологий, которые со временем будут использоваться и в обычной жизни. Каждый элемент снаряжения космонавтов, оборудование, питание – всё должно быть максимально качественным. За этим следят группы ученых. Мы гордимся тем, что продукция "Махеевъ" на протяжении многих лет поставляется для питания космонавтов на Международную космическую станцию. Это знак высокого доверия и маркер того, что мы делаем свою работу очень хорошо".

Российские космонавты неоднократно публиковали с орбиты фото и видео, на которых присутствовала продукция бренда: аджика, джем, кетчуп, горчица, хрен.

Примечательно, что поставляемая на Международную космическую станцию продукция "Махеевъ" не отличается от той, которая продается в розницу: она производится на тех же линиях и из тех же ингредиентов. Поэтому в ближайшем магазине можно купить упаковку из той же партии, которая была отправлена в космос.