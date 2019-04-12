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Прием заявок на участие в Urban Awards завершается

Фото: пресс-служба
За приз соревнуются признанные лидеры общероссийского рынка и крупные региональные игроки

География участия Urban Awards охватывает на сегодняшний день 13 регионов, откуда поступили в общей сложности больше 90 заявок.

Пул участников представлен 70 строительными компаниями, среди которых признанные лидеры общероссийского рынка и крупные региональные игроки: Группа ЛСР, Glorax Development, Группа "Эталон", RBI, "Ленстройтрест", ГК "Пионер", "Строительный трест", "РосСтройИнвест", "Полис Групп", MASTER Development, "Красная стрела", "Мавис", Mirland Development Corporation Plc, "Аквилон Инвест", ГК "ЭНКО", ГК "ТЭН", Bonava, EKE, "Первый трест", "Арсенал Недвижимость", "Балтийская коммерция", "Атлас Девелопмент" и многие другие.

Фото: пресс-служба

Конкурс проводится по 27 номинациям.

Каждый участник премии получает

  • персональную карточку объекта на сайте премии;
  • блестящий информационный повод;
  • укрепление статуса проекта;
  • повышение уровня доверия со стороны потенциальных покупателей;
  • комплексный мониторинг самых сильных конкурентов в отрасли;
  • возможность получить звание лучшего жилого комплекса.


Прием заявок на участие продолжается до 14 апреля. Подать заявку можно тут.

Контакты оргкомитета премии Urban Awards: +7 (812) 643-42-59; +7 (495) 150-04-25, ua@urbanus.ru

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