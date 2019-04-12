Urban Awards стала смотром элитной недвижимости Петербурга

Премия не сводится к своей конкурсной составляющей

Номинации, связанные с проектами элит-класса, занимают особое место в процессе конкурсного отбора Urban Awards. Они привлекают наибольшее внимание со стороны профессионального сообщества и предполагают самые строгие критерии оценки.

Если другие сегменты направляют на Urban Awards своих отдельных (самых выдающихся) представителей, то элит-класс может быть представлен здесь фактически в полном составе.

Оргкомитет при участии консалтингового центра "Петербургская недвижимость" составил список жилых комплексов Санкт-Петербурга, которые квалифицированы к участию в премии, как проекты элит-класса, и приглашает их к подаче заявок в соответствующих номинациях. В этот перечень входят активные участники долевого строительства, а также наиболее яркие премьеры 2019 года. Тем самым Urban Awards становится, возможно, главным смотром для элитной недвижимости Северной столицы, соревнованием "по гамбургскому счету".

Однако премия не сводится к своей конкурсной составляющей. Каждый раз она инициирует важную профессиональную дискуссию о том, какими качествами должен обладать настоящий элит-класс, где проходят его географические и содержательные границы, какие приметы подтверждают его высокий статус.

Кроме того, участие в премии – это дополнительная заявка на кредит доверия в глазах покупателя, который получает своего рода удостоверение: перед ним настоящий элит-класс, который соответствует самым высоким стандартам. И эти стандарты подтверждены мнением самого компетентного жюри.

Очевидно, что такой город, как Санкт-Петербург нуждается в развитом сегменте элитного жилья. Это авангард рынка, который формирует и задает тренды качественного строительства. В данном сегменте применяются инновационные форматы и практики, и со временем они распространяются на другие категории недвижимости.

Оргкомитет Urban Awards убежден, что в Санкт-Петербурге элитных проектов должно быть больше – для этого есть необходимый потенциал – и надеется, что пул участников пополнится новыми брендами.

Подать заявку можно тут.