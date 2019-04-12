В Кремле покажут необычный спектакль

Эта постановка об общечеловеческих ценностях, о совершенной любви

На Большой сцене Государственного Кремлевского дворца 25 апреля покажут необычный спектакль. Он называется "Мы все из одной глины".

Это спектакль об общечеловеческих ценностях. О совершенной любви, которая помогает прозреть закрытым сердцам и начать оказывать помощь людям в сложных ситуациях и проявлять внимание к людям с особенностями.

А еще история о том, что, если даже у вас ничего видимого нет, а есть только невидимое: любовь, дружба и преданность, не нужно бояться начинать великое и доброе дело, потому что небо открывается тем, кто верит в лучшее, объединяет вокруг себя друзей и идет вперед.

В этом необычном музыкальном спектакле принимают участие звезды российской и зарубежной эстрады, общественные и политический деятели, которые в Год театра решили выступить на сцене в неожиданных амплуа: Эдвард Радзинский, Лариса Долина, Никас Сафронов, Ирина Горбачева, Валерий Яременко, Денис Майданов, Дмитрий Харатьян, Оксана Федорова, Илья Резник.

Одна из ярчайших звезд итальянской сцены – Никола Конджу – и многие другие вместе с ребятами с особенностями сыграют сказку и себе, и о нас.

Организатор спектакля – фонд "Мы все из одной глины".

Ссылка: https://kremlinpalace.org/events/spektakl-my-vse-iz-odnoy-gliny-1