В Кремлевском дворце покажут спектакль-концерт о жизни человека

Популярный испанский танцор Адриан Санчес, Президент Российской федерации фламенко Юлия Плахотина, одни из лучших российских музыкантов и певцов стилей фламенко и world-music и актеры московских театров представляют новый мультижанровый проект "Momentos De La Vida" – спектакль-концерт, рассказывающий о моментах человеческой жизни

Испанская культура, как ни одна другая, сочетает в себе всю яркость и силу жизни. Фламенко – уникальное, ни на что не похожее искусство, экспрессивное и драматическое. У каждого певца, танцовщика, гитариста, оно своё, неповторимое и чувственное. Фламенко – это то, что есть внутри каждого из нас – это ДУША и отражение нашей ЖИЗНИ. Что такое жизнь? Ответ на этот вопрос лежит вне слов. Танец и музыка – лучший способ выразить весь спектр человеческих эмоций.

Один из лучших мировых исполнителей фламенко – испанец Adrian Sanchez Gonsalez (Адриан Санчес) – уникальный танцовщик, продолжающий традиции "puro flamenco" и соединяющий в своём творчестве народное фламенко и новые веяния культуры фламенко. О своем деле Адриан Санчес говорит так: "Танец означает выражение всех чувств и переживаний души с помощью тела... Танцевать – значит уметь выразить себя через движение, в чётком шаге, взгляде, через сердце...". Адриан в полной мере владеет дуэнде. Это слово, буквально обозначающее "дух", "чувство", "магия", передает особое состояние, вдохновение исполнителя. Танец Санчеса – это жгучая смесь техники, мужественности и внутреннего огня.

Адриан Санчес дебютировал как солист в 1986 году. С Балетом Испании он объездил Европу и Азию. В 1995-м он основывает собственную танцевальную компанию Taracea, которая базируется в Гранаде под патронатом принца Испании. Тaracea гастролировала во многих странах мира, от Японии до США. Адриан является постановщиком спектаклей в стиле фламенко, выступает как сольный исполнитель и приглашенный артист в театрах Европы, исполняет роли в кинофильмах. Санчес постоянно дает мастер-классы фламенко – танца, покорившего весь мир.

Юлия Плахотина является президентом Российской федерации фламенко. Она выбрала эту специализацию, еще учась на хореографическом факультете ГИТИСа (РАТИ). Юлия – мастер спорта по бальным танцам, судья высшей международной категории по сценическим направлениям, представляет комитет по фламенко в IDO (International Dance Organization – Международная танцевальная организация) и является членом правления московского отделения ОРТО (Общероссийская Танцевальная Организация). Артистка выступала в таких известных коллективах, как "Anda Lucia", "Sabor Flamenco", "Danza Mora", "El Brio". Юлия много гастролирует с выступлениями и мастер-классами, изучает фламенко в самых известных школах Испании и переносит успешный опыт в российские регионы.

Не пропустите пламенное шоу страстного танца на легендарном кремлевском паркете в исполнении настоящих профессионалов!

Место: Государственный Кремлевский Дворец (Малый зал)

Начало концерта в 18.00

Категория 6+

Подробности можно узнать на сайте www.jazzinmotion.ru

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