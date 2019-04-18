Вечер пройдет в рамках серии концертов "Над барьерами"

Гала-концерт выдающихся музыкантов современности состоится 25 мая в Большом зале консерватории. В концерте примут участие пианист Борис Березовский, виолончелист Александр Князев, скрипачи Кристоф Барати (Венгрия) и Екатерина Асташова, а также Государственный симфонический оркестр "Новая Россия". Идею придумал и реализовал композитор Игорь Райхельсон (Россия – США).

Прозвучат мировая премьера концерта для скрипки и виолончели с оркестром Игоря Райхельсона, а также совершенно разные по географическим, стилистическим и эпохальным ориентирам произведения Паганини, Брамса и Рахманинова в исполнении ведущих музыкантов мира.

"Опять мы здесь ищем какие-то неизбитые идеи. Недавно у меня был концерт в Малом зале Консерватории "Приношение", звучала музыка Шумана и мой квартет, посвященный этому концерту Шумана, потом трио Рахманинова и мое трио, посвященное Рахманинову. В Большом зале будет что-то подобное, будут какие-то классические произведения и на них приношения, то есть, допустим, Паганини и приношение Рахманинова Паганини. Что-то классическое и мое на эту тему", - рассказал Игорь Райхельсон в одном из интервью.

Соединение в одной программе концерта Паганини и приношения Рахманинова Паганини, двойного концерта Брамса для скрипки и виолончели и премьерного концерта Райхельсона для скрипки и виолончели представит давно известные произведения в неожиданных ракурсах и даст возможности для сопоставлений и размышлений слушателя. Жанр музыкального приношения всегда был очень популярен. Среди подобных пьес множество шедевров, вошедших в золотой классический репертуар.

Вечер пройдет в рамках серии концертов "Над барьерами", в которых ранее принимали участие Юрий Башмет, Игорь Бутман, Вадим Холоденко, Юра Ли, Сергей Крылов и другие выдающиеся музыканты.

Программа концерта:

Игорь Райхельсон. Концерт для скрипки и виолончели с оркестром. Мировая премьера

Александр Князев и Екатерина Асташова

Иоганнес Брамс. Двойной концерт для скрипки и виолончели

Александр Князев и Кристоф Барати

Никколо Паганини. Скрипичный концерт

Кристоф Барати

Сергей Рахманинов. Рапсодия на тему Паганини

Борис Березовский

Государственный симфонический оркестр "Новая Россия"

Организатором концерта выступает международное концертное агентство "Moscow Nights / Подмосковные вечера". Более десяти лет агентство организует концерты ведущих российских и зарубежных исполнителей, дирижеров и коллективов в крупнейших концертных залах, на фестивалях и частных мероприятиях в России, Великобритании, Италии, Франции, Латвии и других странах.

Начало концерта в 19:00. Билеты можно приобрести на сайте.

Об участниках:

Игорь Райхельсон – один из ведущих современных композиторов-неоромантиков. В основе его творчества – сочетание джаза и классики. Композитор, пианист и дирижер Игорь Райхельсон родился в 1961 г. в Ленинграде. В самом начале своей карьеры он организовал джаз-квартет "Восходящие звезды", который много гастролировал по СССР. В 1979-м маэстро переехал в Нью-Йорк, где начал обучение у профессора Александра Эдельмана. Гастролировал с такими знаменитыми джазовыми музыкантами, как Эдди Гомез и Джон Лок, стал постоянным творческим партнером Игоря Бутмана. Продолжал совершенствоваться как классический пианист, играя в камерных ансамблях и с оркестрами. Участник многих фестивалей в США, Италии, Франции, на Багамах (является его музыкальным директором), Украине, в Беларуси.



Борис Березовский – один из самых известных в мире российских пианистов. В 1990 г. победил на конкурсе имени Чайковского. Играет с ведущими оркестрами и солистами мира, записывает пластинки на лейблах Teldec, Warner Classics, Mirare и др. Записи Березовского удостоены Chocdela Musique во Франции, Gramophone в Англии, ECHO Klassik и Deutsche Schallplattenkritik в Германии, Diapasond'Or, RTL d'Or и BBC Music Magazine. Запись Хиндемита получила премию ECHO Klassik как лучшая сольная запись "Музыка XX – XXI века". С 2016 г. является доцентом РАМ им. Гнесиных, ведет активную преподавательскую работу. Организатор фестивалей Метнера (в Европе), "Февральские вечера Бориса Березовского", "Летние вечера в Елабуге", "Музыка Земли" и др.

Александр Князев - российский виолончелист, органист. Вторая премия на конкурсе им. Чайковского в 1990 году, с 1987 года ведет активную концертную деятельность по всему миру. Был назван лучшим музыкантом года в России в 1999 году. Записи музыканта удостоены премий Echo Klassik, Diapasond'Or и Gramophone. Солист Московской филармонии. В 1995–2004 годах преподавал в МГК.

Кристоф Барати – один из самых выдающих скрипачей своего поколения в Венгрии. На конкурсе в Гориции (Италия) в 1995 году Барати выиграл первый приз, в октябре 2010 года стал победителем VI Международного конкурса скрипачей им. Паганини в Москве. В 2014 году был удостоен высшей культурной награды Венгрии – премии Кошута. Ведет активную концертную деятельность. Играет на скрипке "Леди Хармсворт", созданной в 1703 году Антонио Страдивари.

Екатерина Асташова – выпускница МГК, играла в оркестре "Новая Россия" п/р Юрия Башмета. Ведет активную концертную деятельность. Сотрудничает в кроссовер-проектах с Московским джазовым оркестром п/у Игоря Бутмана.

Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" был создан в 1990 году указом Правительства Российской Федерации. В 2002 году за дирижерский пульт встал Юрий Башмет, открывший качественно новую страницу в истории коллектива. Оркестр под руководством Маэстро приобрел свою, неповторимую манеру исполнения, которую отличает творческая раскрепощенность, смелость интерпретации в сочетании с поразительной одухотворенностью исполнения, глубокое, насыщенное звучание.

С оркестром сотрудничают прославленные дирижеры и исполнители. С 2008 года оркестр ежегодно участвует в Зимнем музыкальном фестивале Юрия Башмета в Сочи, Фестивале Мстислава Ростроповича, Московском Пасхальном фестивале, международных фестивалях Юрия Башмета в Ярославле и Минске.

* "Moscow Nights / Подмосковные вечера" - международное концертное агентство с 2009 года сотрудничает с такими артистами, как Денис Мацуев, Юрий Башмет и ансамбль Солисты Москвы, Владимир Спиваков и оркестр "Виртуозы Москвы", Аида Гарифуллина, ХиблаГерзмава, Анна Нетребко, Ильдар Абдразаков, Джошуа Белл, Борис Березовский, Александр Князев, Юрий Темирканов, Александр Сладковский, Теодор Курентзис, Антонио Паппано, Марко Армильято, "Квартет имени Бородина", Михаил Барышников, Том Джонс, Игорь Бутман, Сергей Мазаев и многими другими.