Театралов ждет премьера мюзикла "Хищники"

В постановке примут участие известные актеры

Премьера мюзикла "Хищники" состоится 29 апреля. Это музыкально-драматическая версия повести А.П. Чехова "Драма на охоте", классика, ожившая на сцене. Зрители станут свидетелями истории, в которой скука и благополучие толкают героев на жестокие манипуляции, используя человеческие слабости.

Цель одна – развлечься и не важно какой ценой. Что будет использовано как средство? Страсть, желание устроить свою жизнь. Боль, ревность, самоутверждение, желание заполучить любовь к себе, не давая того же взамен. Где точка? Где черта, за которую нельзя заступить? И какова цена за понимание истинного значения слова любовь?

В мюзикле задействован по-настоящему золотой состав артистов: лауреат премии "Золотая маска" Иван Ожогин, актер мюзиклов Игорь Балалаев, народный артист России Александр Пашутин, лауреат премии "Музыкальное сердце театра" Наталия Быстрова, актриса театра и кино Любовь Тихомирова, актриса театра и кино Юлия Ваганова.

В спектакле звучит классическая музыка Глинки, А.Гурилева, А.Гуэрчиа, П.Булахова, Б.Прозоровского, И. Васильева, Д.Бортнянского, Е.Варженевской, Е.Панченко, Т.Солнышкиной в современной, стильной обработке. Режиссер-постановщик Валерий Владимиров.



Для постановки изготовлено 33 авторских костюма, в действиях принимают участие около 100 единиц реквизита, а саму премьеру готовит большая команда Санкт-Петербургской театральной корпорации Кот Вильям. Впереди красивая московская премьера, которая абсолютно точно станет одной из любимых постановок московского и петербургского зрителя.