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"Блошиный рынок" примет сотни участников и тысячи гостей

Фото: пресс-служба
На Тишинке пройдет 53-я выставка-ярмарка

Майский "Блошиный рынок" снова принимает сотни участников и тысячи гостей на Тишинке. И снова на полюбившейся многим площадке соберутся раритетные вещи из разных уголков мира: кружева и фарфор из Англии, маски и куклы из Африки, бронзовая утварь из Голландии, окимоно из Японии, гобелены из Бельгии, столовое серебро из Испании, графика из Австрии, мебель из Германии – перечислять можно бесконечно, и непременно что-то да забудется, а ведь на Тишинке можно встретить всё что угодно.

Ко дню открытия выставки-ярмарки "Блошиный рынок" 16 мая, по заверению городских властей, с улиц уйдут остатки зимы, на деревьях повесят листья, а спортивные объекты города придут в полную боеготовность до конца бабьего лета.

Своя "Спортивная площадка" откроется и в рамках традиционного спецпроекта выставки. Что объединяет спорт и блошиный рынок?

Фото: пресс-служба

Во-первых, спортивно-винтажная атрибутика в интерьере. По большому счету, наряду с охотничьими мотивами, это две заглавные мужские темы в дизайне баров, клубных помещений и кабинетов. Традиционные кубки, рапиры, винтажные теннисные ракетки, вымпелы и мячи с автографами дополняют тематические панно, картины, старинные фотографии, скульптуры и статуэтки.

Во-вторых, схожая палитра эмоций. От спорта любители редкостей и древностей взяли очищенный от травмоопасности азарт, а от физкультуры – возможность точечными покупками преодолевать любую хандру.

На стендах участников "Блошиного рынка" всегда были спортивные аксессуары и экипировка, которые растворялись среди стекла, фарфора, живописи и букинистических ценностей. Теперь, найдя друг друга на витринах персонального спецпроекта, они пополнят или начнут чьи-то коллекции, станут недорогим, но запоминающимся подарком, а кому-то просто послужат поводом поностальгировать о былых рекордах.

Фото: пресс-служба

Время работы и стоимость билетов:

Вернисаж 15 мая – с 19:00 до 22:00 

16, 17 мая – с 12:00 до 21:00

18 мая с 11:00 до 21:00;

19 мая – с 11:00 до 20:00.

"Т-Модуль", Тишинская площадь, 1

Вход на VIP-открытие выставки 15 мая в 19:00 по специальным приглашениям или билетам. Стоимость билета: -1 тыс. руб.

Стоимость билета с 16 по 19 мая – 200 руб. Для лиц до 16 лет вход бесплатный.

Подробности тут

Организатор выставки – компания "Эксподиум". Тел.: +7 (495) 585-72-74

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