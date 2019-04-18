Жюри Urban Awards подобрано

Более 50 экспертов оценят жилые комплексы в Федеральной премии

Формирование жюри принадлежит к числу самых важных этапов организации Urban Awards. В этом году в состав экспертов вошли более 50 ведущих профессионалов рынка недвижимости России.

Традиционно в жюри премии приглашаются руководители профильных подразделений городской и региональной администрации, первые лица и топ-менеджеры девелоперских и консалтинговых компаний, известные архитекторы, урбанисты и общественные деятели, журналисты, представители банковской сферы.

По регламенту премии, в составе жюри образуются три комитета. Два из них будут оценивать жилые комплексы комфорт-класса и бизнес/элит-класса в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, компетенция третьего распространяется на проекты из других регионов РФ. В целях соблюдения объективности, члены жюри не могут голосовать за номинантов, связанных с их компаниями.

Свое участие в составе жюри подтвердили первый заместитель директора СПб ГБУ "Управление строительными проектами" (подведомственен Комитету по строительству Санкт-Петербурга) Юрий Кабушка, председатель комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области Игорь Кулаков, генеральный директор АНО "Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области" Кирилл Поляков, генеральный директор СРО А "Объединение строителей СПб" Алексей Белоусов, вице-президент "Российского Союза строителей в Северо-западном округе" Олег Бритов, президент "Союза строительных организаций Ленинградской области" Руслан Юсупов, руководитель департамента ипотечного кредитования банка ВТБ Евгений Дячкин, председатель комитета по девелопменту и строительству регионального отделения РО СПб "Деловая Россия" Дмитрий Панов.

Со стороны девелоперского сообщества в состав жюри вошли Эдуард Тиктинский (Группа RBI), Геннадий Щербина (ГК "Эталон"), Марк Окунь (ИСК "Отделстрой"), Дмитрий Коновалов (Glorax Development), Михаил Ривлин ("Охта Групп"), Арсений Лаптев ("Арсенал-Недвижимость"), Дмитрий Смирнов ("Полис Групп"), Алексей Балыкин (Veren Group), Игорь Креславский ("РосСтройИнвест"), Андрей Хитров (EKE Group), Александр Рогатых ("Аквилон Инвест"), Михаил Попенко ("Девелопмент-Юг"), Владимир Городенкер ("Атлас Девелопмент"), Марат Шагитов ("АК Барс Девелопмент"), Арутюн Сурмалян (ГК "Сокол"), Всеволод Иванов(ПСК "УралДомСтрой"), Сергей Пахомов (СК "Легион").

Сообщество консалтинговых компаний и агентств недвижимости делегировало Николая Пашкова (Knight Frank Saint-Petersburg), Ольгу Трошеву (КЦ "Петербургская недвижимость"), Ильдара Хусаинова ("Этажи"), Рима Хасанова ("Перспектива 24"), Илью Пискулина ("Этажи Консалтинг"), Олега Ступенькова ("ТОП Идея"), Веру Бурцеву (Рабочая группа по разработке российской профессиональной системы устойчивого развития в строительстве GREEN ZOOM "Бюро техники").

Экспертами в сфере архитектурной и проектировочной составляющей заявленных проектов выступят Максим Атаянц ("Мастерская Максима Атаянца"), Юрий Митюрев, ("Студио-АММ"), Илья Филимонов (Союз Архитекторов Санкт-Петербурга); Александр Холоднов ("Урбаника"), Евгений Подгорнов ("ИНТЕРКОЛУМНИУМ"), Сергей Орешкин (Проектно-Производственная фирма "А.Лен"), Николай Антонов ("МТЛ. Управление недвижимостью")

И, разумеется, жюри было бы неполным без представителей СМИ и общественных деятелей: Евгения Зинина ("РБК Петербург"), Дмитрия Синочкина ("Недвижимость и строительство Петербурга"), Тамары Баевой ("Business FM Петербург"), Альбины Мотор (проект "Waterfront / Водная линия"), Марии Зыковой ("Ярмарка недвижимости"), Александры Ненько (Институт дизайна и урбанистики Университета ИТМО), Олега Паченкова (Центр прикладных исследований Европейского университета в Санкт-Петербурге), Ивана Власова ("Комсомольская правда – Санкт-Петербург"), Юлии Солодовниковой (REPA), Елены Бодровой (РГУД), Ирины Кис ("Новострой-СПб"), Олега Третьякова ("МОЙКА 78"), Сергея Сиваева (Научно-исследовательский университет "Высшая школа экономики"), Юлии Зинкевич ("Правила Общения"), Марии Тиника ("Девевья Петербурга").

Столь многочисленный пул экспертов, представляющий всех участников градостроительного процесса – застройщики, риэлторы, администрация, общество – является гарантией объективной и всесторонней оценки номинируемых проектов.

Полный состав жюри Urban Awards можно найти на официальном сайте премии в разделе "Жюри".