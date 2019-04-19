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Москвичам покажут "Все краски джаза"

Фото: пресс-служба
Премию JAZZ 89.1 FM впервые вручат в саду "Эрмитаж"

В субботу, 25 мая, пройдет ежегодная церемония вручения премии "Все цвета джаза", посвященная мировой и российской музыкальной культуре, классическому и современному джазу.

За пять лет мероприятие, учрежденное Радио JAZZ 89.1 FM в 2014 г., превратилось из закрытого светского события в настоящий городской праздник и большой фестиваль на открытом воздухе. С момента основания премии "Все цвета джаза" на сцене выступили почти 40 исполнителей.

Накануне летних каникул в одном из самых живописных московских парков гости фестиваля, родители с детьми и школьники могут приятно провести время, окунуться в море музыки и приятных эмоций. Организаторы фестиваля придумали большую развлекательную программу для всей семьи: музыкальный экспериментариум, развивающие мастер-классы, творческую лабораторию, мульт-сеансы с живым оркестром, детскую зону и лаунж-зону с фуд-кортом.

Сад "Эрмитаж" не так велик по сравнению с многими столичными парками, тем не менее здесь умещаются три театра, эстрада, фонтан, детская площадка, гарден коттеджи. А летом парк становится, пожалуй, самым красивым местом во всей Москве, где устраиваются всевозможные фестивали. При всей насыщенности мероприятий сад "Эрмитаж" всегда был и остается уютным уголком в самом центре столицы.

Ключевым составляющим предстоящего праздника традиционно станет вручение премий за вклад в развитие джазовой музыки за 2018 году.. Самые яркие выступления, самые долгожданные альбомы и самые модные площадки будут отмечены Радио JAZZ 89.1 FM.

Семь наград найдут самых достойных в следующих номинациях:

·       "За вклад в развитие джазовой культуры в России"

·       "Музыкант года"

·       "Релиз года" 

·       "Мероприятие года"

·       "Площадка года"

·       "Открытие года"

·       "Фестиваль года"

Среди российских звезд джаза уже подтвердили свое участие:

проект лидера группы Tequilajazzz Евгения Фёдорова Optimystica Orchestra, резиденты и лауреаты крупнейших фестивалей страны Guru Groove Foundation, джазовая певица с необычным голосом Мариам Мерабова, выдающийся трубач Вадим Эйленкриг,

заводная группа BIG CITY SHOW, под аккомпанемент которой пройдет показ мультфильмов от киностудии

"Союзмультфильм". Ведущие вечера - писатель, карикатурист Андрей Бильжо и певица Мариам Мерабова.

Приглашенный Большой Джазовый оркестр под управлением Петра Востокова завершит своим выступлением торжественную церемонию.

Адрес: Каретный ряд, д.3

Основная программа фестиваля состоит из трех блоков:

Lifestyle блок – с 14:00 до 19:00

Церемония награждения – с 19:00 до 21:00

Выступление хедлайнера – с 21:00 до 22:00

Вход по билетам. Возрастная категория 0+

Подробности на сайте www.radiojazzfm.ru и в соцсетях радиостанции. 

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