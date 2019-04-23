Продолжается прием заявок на самое глобальное событие весны в сфере образования

Обучение играет важную роль в жизни человека

В Deworkacy Полянка 30 мая пройдет III Ежегодная премия “Эффективное образование”.

Насколько важно образование в современном мире и обществе? В наше время обучение играет важную роль в жизни каждого человека. Качественная культурность и образованность может стать фундаментом для будущего бизнеса.

Самое глобальное событие в сфере образования объединит ведущих специалистов, более 80 компаний, и более 40 известных спикеров-практиков со всей России для обсуждения актуальных тем развития партнерства в области образования и обмена опытом.

Лауреатами прошлых лет Премии “Эффективное образование” были “Эльдорадо”, аэропорт “Домодедово”, “Samolov Group”, “Дикси”, “Кидбург”, Сеть клиник “МЕДСИ”, “МТС”, Mary Kay, OBI, Samsung Electronics, Moscow Business School, Русская школа управления, Бизнес-школа EMAS и многие другие.

На официальном сайте http://www.knowprof.ru/ продолжается прием заявок для участников. Заявки принимаются до 10 мая.

В рамках премии состоится конференция “Эффективное образование будущего”. В этом году, на Конференции планируется обсуждение ключевых тем: внедрение и развитие лидерства, обучение и развитие персонала, PR-инструменты для корпоративного обучения, организация маркетинга. Участники Конференции еще больше смогут получить полезной и актуальной информации, а также смогут определиться с выбором будущей профессии.

Информационные партнеры премии и конференции – ТВ ПРО Бизнес, Филантроп, Финам, РИА Стандарты и Качество, Гарант, Журнал “Эксперт”, журнал “БОСС”, "Yтро.ру", PR news, Московская благотворительность, Еженедельная газета “Мегаполис лайф”, НТВ, радио "Комсомольская правда", Международный журнал “Устойчивый бизнес”, портал “Русская планета”, ОТР, "Образ жизни", "Комсомольская правда", “Бизнес и общество” и многие другие.