В Urban Awards примет участие 131 объект

Завершился прием заявок на участие в Федеральной премии

За звание лучшего жилого комплекса будет соревноваться 131 объект. Заявки поступили от 100 девелоперских компаний со всей России.



Оргкомитет получил анкеты из 20 регионов –Тюменская область, Новосибирская область, республика Башкортостан, Краснодарский край, Свердловская область, Тульская область, Республика Удмуртия, Пермский край, Ставропольский край, Ростовская область, Калужская область, Пензенская область, Челябинская область, Кировская область, Хабаровский край, Республика Татарстан, Нижегородская область, Курская область, Тамбовская область, Красноярский край. И, конечно, из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

"Мы рады, что с каждым годом в премии участвует все больше регионов России. Если раньше, в основном, мы получали заявки из городов-миллиоников, то сейчас в борьбу за звание Лучшего жилого комплекса включаются интересные и амбициозные проекты от застройщиков из городов меньшего масштаба. Для рынка жилой недвижимости это, безусловно, хороший знак, свидетельствующий о том, что качество проектов и забота о будущих жителях домов по-прежнему в приоритете у застройщиков вне зависимости от удаленности от финансовых центров. Учитывая столь значительное количество претендентов в этой категории, оргкомитет принял решение сформировать для них отдельную группу номинаций по таким позициям, как "Лучшая концепция благоустройства и инфраструктуры", "Лучшая архитектурная концепция" и "Лучший проект комплексного развития территорий (КОТ)". Тем самым, повышается объективность критериев оценки от членов жюри", – отметила руководитель премии Urban Awards в Санкт-Петербурге Маргарита Смышляева.

Напомним, что премия Urban Awards является гарантом качественной проверки жилых и апарт-комплексов. В этом году более 50 экспертов проведут комплексную оценку номинированных проектов.

Ключевыми параметрами выступают местоположение, материалы и технологии строительства, опыт и надежность застройщика, техническое оснащение, инфраструктура комплекса и района, динамика строительства, финансовые гарантии реализации проекта, организация безопасности в ЖК, архитектурно-проектные решения, стоимость кв. м (соотношение цена/качество).

Наличие знака качества Urban Awards является большим преимуществом и ориентиром для потенциальных покупателей.

Посмотреть список номинантов можно на официальном сайте премии.