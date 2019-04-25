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Поклонников истинной роскоши ждет сюрприз

Фото: пресс-служба
Пришла пора задуматься о драгоценных аксессуарах к летним нарядам

Уже полюбившееся столичным поклонникам истинной роскоши мероприятие – Международная выставка ювелирных и часовых брендов "Новый Русский Стиль" – начнет работу 22 мая.

Весна уже вступила в свои права, а значит, не за горами время летних отпусков, увлекательных путешествий, жаркого пляжного отдыха и романтических историй. Большинство из нас уже пересмотрели свой гардероб, дополнив его модными новинками.

Фото: пресс-служба

Пришла пора задуматься о соответствующих драгоценных аксессуарах к летним нарядам. У вас есть замечательная возможность приобрести актуальные ювелирные изделия на выставке "JUNWEX Новый Русский стиль", позволяющей москвичам и гостям столицы встречать лето "в полной боевой готовности".

Фото: пресс-служба

Пожалуй, первое, что стоит отметить среди характерных особенностей этого проекта, ежегодно организуемого в мае в рамках Единой выставочной программы "Ювелирная Россия", – невероятно позитивная атмосфера, оптимизм компаний-участниц, стремящихся порадовать покупателей оригинальными новинками, свежими дизайнерскими коллекциями, актуальными украшениями и аксессуарами, престижными и статусными моделями часов.

Фото: пресс-служба

Здесь можно будет найти много интересного и необычного, великолепного и загадочного, элегантного и изысканного. Вас ждут встречи с прекрасными бриллиантовыми коллекциями костромских предприятий, непревзойденными изделиями мастеров Уральского региона, очаровательными украшениями от петербургских компаний, самобытными творениями ювелиров из далекой Якутии, янтарными произведениями из Калининградского края, инновационными разработками азиатских марок, драгоценностями с редкими цветными камнями со всего мира.

Фото: пресс-служба

Всех желающих приглашают посетить ювелирную выставку "Новый русский стиль" в поисках лучших украшений, идеальных подарков, вдохновляющих идей и просто отличного настроения.

Фото: пресс-служба

Время работы и стоимость билетов:

22 – 25 мая с 11:00 до 20:00, 26 мая с 11:00 до 17:00;

Адрес: проспект Мира, 119, стр. 75, ВДНХ, 75 павильон

Вход на выставку https://junwex.timepad.ru/event/926319/

Бесплатно – по регистрации до 22 мая

Стоимость билета с 22 по 26 мая – 250 рублей.

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