Гражданство Кипра за инвестиции - новые условия

Реформы вступят в силу 15 мая

В марте текущего года руководство Республики Кипр анонсировало новые правила предоставления инвестиционного гражданства. Отчасти решение властей продиктовано давлением со стороны представителей Европейского союза, считающих кипрскую схему излишне лояльной и недостаточно "европейской".

Кроме того, в стране назрела необходимость диверсификации финансовых потоков в сторону более равномерного распределения между разными секторами экономики (до этого основные средства оседали в строительной отрасли). Реформы, которые вступят в силу уже 15 мая, коснутся финансовой части программы, а также общих требований к инвесторам. При этом процессуальная сторона и сроки рассмотрения заявок на гражданство останутся прежними.

Требования к участникам

По новым правилам инвестор имеет право подавать документы на участие в программе гражданства Кипра только при наличии у него открытой Шенгенской визы и отсутствии отказов в предоставлении гражданства любой европейской страны. Данное требование призвано повысить градус доверия к проекту и увеличить степень его прозрачности. Помимо главного заявителя, в заявку могут быть включены члены семьи:

супруг(а), в том числе гражданский (ая);

материально зависимые дети до 28 лет;

родители любого возраста, в том числе финансово самостоятельные: в этом случае заявитель обязан приобрести для них жилье стоимостью от €500 тысяч.

Для независимой экспертизы претендентов на паспорт Кипра правительством будет привлечена иностранная компания, специализирующаяся в этой области.



Допустимые инвестиции

Нововведения призваны привести закон об инвестиционном гражданстве Кипра в соответствие с аналогичными европейскими программами. С этой целью вводится двухступенчатая схема, которая подразумевает дотационный невозвращаемый взнос в размере €150 тыс. и возвратные вложения – €2 млн или €2,5 млн в зависимости от способа инвестирования. Таким образом, стартовый порог вырастет до €2 млн 150 тысяч.

Дотации. Пожертвование, необходимое для получения гражданства Кипра, нужно внести равными долями на счета Фонда содействия исследованиям и Кипрской землеустроительной компании. Фонд связан с "зеленой энергетикой", цифровыми технологиями в медицине, здравоохранении, налоговой области, а также банками знаний. Землеустроительная компания нацелена на реализацию проектов по формированию для киприотов доступного жилищного фонда.

Возвратные вложения. Новые правила получения гражданства Кипра аннулируют возможность покупки государственных ценных бумаг. Вместо этого заявителю предлагается вложить деньги в одну из судоходных компаний: учитывая географическое положение Кипра, этот вариант может стать более привлекательным для инвесторов. Еще часть средств нужно будет потратить на приобретение недвижимости. При этом финансы должны распределяться следующим образом:

только жилой фонд первичной застройки – €2 млн; только вторичная жилая недвижимость, уже участвовавшая в программе предоставления гражданства Кипра за инвестиции, – €2,5 млн; жилье и коммерческая недвижимость – €2,5 млн; жилье и судоходные компании – € 2,5 млн.

Независимо от выбранного варианта стоимость жилых квадратов не должна быть меньше €500 тысяч. Инвестиции можно будет изъять через пять лет (а не через три года, как было ранее), за исключением суммы, потраченной на покупку жилья. Эти средства должны навсегда остаться на острове как гарантия существования связи нового гражданина с Кипром.

Все инвестиции в недвижимость должны сопровождаться следующими бумагами:

планировочное решение;

документы, подтверждающие отсутствие у объекта обременений (ипотеки, залога и пр.);

свидетельство об окончании строительства, если объект сдан. Если он еще не сдан в эксплуатацию, то часть инвестируемой суммы (от 5 %) должна быть зарезервирована банком до завершения стройки и только затем может быть перечислена на счет застройщика.



Почему выбирают Кипр

Несмотря на ужесточение требований и увеличение стартовой суммы, программа гражданства Кипра за инвестиции остается одной из самых привлекательных в Европе. За семь – восемь месяцев кипрские паспорта, а значит, и гражданство Евросоюза могут получить все члены семьи, включая совершеннолетних детей. Паспорт Кипра дает его владельцу возможность жить, работать, учиться и получать медицинскую помощь в любом государстве – участнике Соглашения, а также снимает визовые ограничения почти со 160 государствами. Кроме того, действующие на территории страны низкие налоговые ставки позволяют оптимизировать налогообложение и открывают новые перспективы для развития бизнеса.