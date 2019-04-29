Стадион "Торпедо" преобразит французское бюро

Многопрофильный спортивный объект ждет масштабная реконструкция

Реконструкцией Центральной арены спорткомплекса "Торпедо" им. Эдуарда Стрельцова займется "Архитектурная мастерская Мишеля Ремона", или MICHEL REMON & ASSOCIES. Французское бюро с тридцатилетней историей является автором 90 комплексных программ. Среди его работ – стадионы "Огюст Делон" в Реймсе и "Стад Гастон Жерар" в Дижоне. Вместе с ним в финал конкурса на реконструкцию московского стадиона также прошли проекты из Испании и Англии.

Все три идеи были оригинальными, интересными и заслуживающими внимания, отметил президент ГК "Инград" Павел Поселенов. Однако выбор пал на французскую компанию, так как предложенные ею решения в большей степени соответствовали требованиям и пожеланиям заказчика.

"Одна из главных задач, которую мы поставили перед участниками конкурса — сохранить уникальную атмосферу места. Команда Мишеля Ремона, на наш взгляд, справилась с ней лучше других", – пояснил Поселенов, поблагодарив всех участников за проявленный интерес. Он подчеркнул, что обновленная арена "Торпеда" будет принимать матчи любого уровня. Здесь, "Здесь нас ждет еще не одно приятное спортивное открытие",

– заверил глава ГК "Инград", который является титульным спонсором футбольного клуба "Торпедо Москва".

По плану реконструкция, которую курирует компания, начнется во втором квартале следующего года. Стадион ждут масштабные преобразования, после которых он будет соответствовать всем требованиям РФС и УЕФА. Его вместимость увеличится до 15 076 мест, в проекте предусмотрено 780 парковочных мест. Арена на улице Восточной столицы сможет принимать матчи самого высокого уровня и станет новым сердцем района, объединив большую территорию до Москвы-реки, пообещал руководитель проекта, архитектор MICHEL REMON & ASSOCIES Алексис Пейе.

"Это место великолепно, с верхней площадки стадиона открывается величественная панорама на столицу. Наш проект придаст новые краски и подчеркнет живописность этого места с прекрасным пейзажем. Мы создадим бельведер на Москву, повторяющий изгибы реки. Многие элементы концепции нацелены на сохранение богатейших спортивных традиций и истории Даниловского района. Уверен, что после реконструкции здесь станет еще более атмосферно",

- поручился французский специалист.

Именно такая задача и стояла перед архитекторами. Кроме того, им поручили продумать декоративную отделку фасада стадиона с изображением прославленных футболистов, а также массивную трехмерную эмблему клуба. Не меньше внимания необходимо было уделить фан-зоне, музею и знаменитой Лестнице славы. Кстати, она настолько впечатлила архитекторов, что они специально в своем проекте воссоздали ее, полностью сохранив первоначальную идею исторического сооружения.

В комплексе предусмотрено достаточно места для множества спортивных секций, в том числе для титулованных клубов бокса и борьбы. А стадион, к слову, станет первой площадкой в Москве, отремонтированной после прошлогоднего чемпионата мира по футболу, напомнил председатель Совета директоров ГК "Инград" и основной бенефициар московского кредитного банка Роман Авдеев.

"Это накладывает дополнительную ответственность на всех. Уверен, что это будет лучший стадион Москвы. Кроме того, в нем будет абсолютно все для победы "Торпедо" в домашних играх",

– уверен Роман Авдеев.

После глобального ремонта многопрофильный спортивный объект будет отвечать всем требованиям безопасности, от всероссийских до международных. Вмешательство в окружающий ландшафт будет минимальным. Среди значительных перемен – угол разворота, что продиктовано современными стандартами.

Территория вокруг спроектирована таким образом, что ею смогут пользоваться как жители и гости столицы, так и профессиональные спортсмены с воспитанниками детской школы.

Стадион открыл свои двери 7 сентября 1960 года. Спустя 37 лет ему присвоили имя легендарного нападающего "Торпедо" и сборной СССР Эдуарда Стрельцова. Два года назад Спортивный фонд "Торпедо" вошел в состав концерна РОССИУМ, основным владельцем которого является бизнесмен Роман Авдеев. В том же 2017-м он приобрел контрольный пакет акций ФК "Торпедо Москва", вернув команде родной стадион.