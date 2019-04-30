В "Лужниках" пройдет Taste Moscow

Это будет настоящий праздник вкуса

C 27 по 30 июня на Престижной аллее "Лужников" состоится седьмой гастрономический фестиваль "Taste Moscow 2019". Уже несколько лет "Taste" проходит во многих мировых столицах и является популярнейшим ресторанным мероприятием.



В Москве фестиваль по праву стал одним из самых ярких и ожидаемых событий для жителей столицы и его гостей. Несколько лет подряд, открывая для широкой аудитории актуальные тренды в области еды и её подачи, поддерживая полезные пищевые привычки, продвигая наиболее креативные проекты, "Taste Moscow" вносит большой вклад в развитие индустрии общественного питания и авторской кухни. Каждый год фестиваль посещают более 40 тысяч человек.

"Taste Moscow 2019" соберет на своей площадке лучшие рестораны Москвы и первоклассных шеф-поваров из России и Европы. Традиционно 20 ведущих столичных ресторанов и баров представят посетителям эксклюзивное меню из нескольких блюд, которые были созданы специально для фестиваля.

Впервые на "Taste Moscow 2019" свои фестивальные меню представят такие рестораны, как "AVIATOR", "Cassiatore", "LESNOY", "Мясо & Рыба", "Uhvat", "Рыба Мечты", "Umi Oysters" и проект "Oishii". С предварительным списком ресторанов можно ознакомиться на официальном сайте фестиваля.



Также гости гастрономического праздника смогут продегустировать деликатесы и приобрести качественные продукты и уникальные товары более 100 компаний-участников фестиваля на открытом маркете.

В этом году благодаря удобному и простому в использовании мобильному приложению Skipz гости фестиваля смогут сэкономить время. С его помощью можно подготовить список must eat, самостоятельно сделать и моментально оплатить заказ, не пропустить кулинарные мастер-классы и шоу, не растеряться среди изобилия развлекательных площадок и построить навигацию до нужной локации на территории фестиваля.

Фестиваль "Taste Moscow" традиционно проходит на Фестивальной площади, которая расположена между Большой спортивной ареной и набережной Москвы-реки. Теперь посетители фестиваля смогут быстро добраться на фуникулере по канатной дороге через Москву-реку от смотровой площадки МГУ до "Лужников" и насладиться видами Москвы с высоты птичьего полета.

Все четыре дня на территории фестиваля будут работать тематические площадки, где каждый сможет найти для себя занятие по вкусу. На открытой сцене площадки Taste Theatre звездные повара будут делиться своими профессиональными секретами с сотнями зрителей.

Погрузиться в процесс создания кулинарного шедевра и реализовать свои гастрономические амбиции можно будет на интерактивной площадке Chef’s Secrets. Для детей будет организована своя собственная кухня на площадке Junior Chefs’ Secrets, где они также прикоснутся к секретам кулинарного мастерства, сделают Taste блюдо, продегустируют его и угостят друзей и родителей.

Для искушенных гостей в зоне Pop-Up Restaurant известные шеф-повара будут готовить этногастрономические сеты, а аккомпанементом к приготовленным ими блюдам станут эксклюзивные напитки. На выбор посетителей – французская, итальянская, скандинавская, азиатская и, конечно же, русская кухни.

В Beauty-Lounge гости смогут преобразиться под чутким руководством профессиональных стилистов, а признанные бьюти-эксперты расскажут об актуальных трендах красоты и косметических новинках.

Для маленьких гостей фестиваля подготовлена насыщенная интерактивная программа в специальной детской зоне. На этой площадке дети будут учиться печь, узнают много интересного про продукты и полезную еду, а также поиграют в кулинарные профессии.

Не первый год особое место на фестивале занимает дегустационная зона Wine & Spirits Academy с лучшими винами и крепкими алкогольными напитками. На этой площадке проходят познавательные лекции, семинары и мастер-классы, на которых ценители могут окунуться в мир изысканных напитков и узнать тонкости, связанные с ними.

Это не просто яркие эмоции, но и вполне конкретные знания и навыки. В процессе мастер-классов лучшие сомелье, виноделы и бренд-амбассадоры расскажут о культуре пития различных вин, продемонстрируют полезные винные аксессуары и поделятся хитростями профессионального дегустатора, а также дадут ценные рекомендации по выбору и хранению вина.

Кроме того, посетителей "Taste Moscow 2019" ждут интересные лекции о секретах производства качественного пива, культуре его потребления и особенностях различных его стилей.

В рамках фестиваля на одной площадке соберется порядка 20 винных хозяйств. Со всеми желающими с удовольствием пообщаются производители вина, пива, импортеры алкогольных напитков, а также аксессуаров, винных шкафов и прочих антуражных товаров.

В этом году специально для столичной публики и ее гостей подготовили мастер-класс и выставку уникальной линейки вин региона Альто-Адидже (Италия). Они не похожи на привычное многим итальянское пино гриджио или соаве. Минеральность во вкусе тонкая, элегантная. Для летнего вечера лучше не придумаешь.



Также впервые на фестивале немецкая винодельня премиум-класса "Meine Freiheit Weingut" предложит свои вина в сочетании с гастрономическими парами. Продукция этого винного хозяйства не только максимально удовлетворит запросы и пожелания притязательных любителей благородного напитка, но и позволит расширить горизонты вкуса и знаний в области вина и виноделия.

Каждый мастер-класс совмещен с дегустацией. Истинным раем для гурманов станут сырные дегустации. Вместе с профессионалами посетители фестиваля попробуют разные виды сыров и выяснят как составить свою аппетитную сырную тарелку в сочетании не только с вином, но и пивом и крепкими напитками.

Но и без мяса посетители фестиваля не останутся. Один из крупнейших производителей свинины "Промагро" устроит дегустацию своей продукции, приготовленной на гриле. А "Мясной дом Бородина" угостит фирменным пастрами, изготовленным без добавления усилителей вкуса и заменителей мяса.



Генеральный ТВ-партнер фестиваля – телеканал "Еда" удивит ярким и красочным кулинарным шоу в своей интерактивной зоне. На зажигательных мастер-классах ведущие гастрономического телеканала будут готовить различные блюда вместе с любителями вкусных впечатлений.

Для гурманов, которые хотят посетить самые потаенные уголки нашей планеты, на "Taste Moscow" круизная компания "Виа Марис" организует разнообразные индивидуальные туры.



Праздничное настроение на главной музыкальной площадке Main Stage создадут известные российские и зарубежные исполнители. Также гостей ждут показ мод, танцевальные номера и театральные постановки.

"Taste" – повод сменить свою гастрономическую ориентацию, и отличная возможность открыть что-то новое в уже знакомых проектах. Это праздник для гастро-энтузиастов и тех, кто просто любит вкусно поесть, для влюблённых и тех, кто любит отдых на природе с друзьями, а также семей с детьми и всех тех, кто выбирает качественные продукты и услуги, как стиль жизни.

Подробнее узнать о фестивале и его программе, а также заранее приобрести билеты можно на официальном сайте http://www.tastefestival.ru.