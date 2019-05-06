Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Поклонников истинной роскоши ждет сюрприз

Фото: пресс-служба
В Москве пройдет Международная выставка ювелирных и часовых брендов 

"Новый русский стиль" – полюбившееся столичным поклонникам истинной роскоши мероприятие – начнет работу 22 мая и продлится пять дней.

Весна уже вступила в свои права, а значит, не за горами время летних отпусков, увлекательных путешествий, жаркого пляжного отдыха и романтических историй. Большинство из нас уже пересмотрели свой гардероб, дополнив его модными новинками.

Фото: Пресс-служба

Пришла пора задуматься о соответствующих драгоценных аксессуарах к летним нарядам. Есть замечательная возможность приобрести актуальные ювелирные изделия на выставке "JUNWEX Новый русский стиль", позволяющей москвичам и гостям столицы встречать лето "в полной боевой готовности".

Фото: Пресс-служба

Наверное, первое, что стоит отметить среди характерных особенностей этого проекта, ежегодно организуемого в мае в рамках Единой выставочной программы "Ювелирная Россия", – невероятно позитивная атмосфера, оптимизм компаний-участниц, стремящихся порадовать покупателей оригинальными новинками, свежими дизайнерскими коллекциями, актуальными украшениями и аксессуарами, престижными и статусными моделями часов.

Фото: пресс-служба

Здесь вы найдете много интересного и необычного, великолепного и загадочного, элегантного и изысканного. Посетителей ждут встречи с прекрасными бриллиантовыми коллекциями костромских предприятий, непревзойденными изделиями мастеров Уральского региона, очаровательными украшениями от петербургских компаний, самобытными творениями ювелиров из далекой Якутии, янтарными произведениями из Калининградского края, инновационными разработками азиатских марок, драгоценностями с редкими цветными камнями со всего мира.

Фото: пресс-служба

Приглашаем посетить ювелирную выставку "Новый русский стиль" в поисках лучших украшений, идеальных подарков, вдохновляющих идей и просто отличного настроения.

Фото: пресс-служба

Выставка пройдет по адресу: проспект Мира, 119, стр. 75, ВДНХ, 75-й павильон

Время работы и стоимость билетов:

22 – 25 мая с 11:00 до 20:00; 26 мая с 11:00 до 17:00; бесплатно по регистрации  до 22 мая. Вход на выставку https://junwex.timepad.ru/event/926319/.

Стоимость билета с 22 по 26 мая – 250 рублей.

Отдел информации
новости партнеров
Загрузка...

Страшная трагедия в Шереметьеве: в катастрофе погибли более 40 человек

В списке жертв есть дети. Большинство умерших находились в хвосте самолета "Москва-Мурманск"

"Ответка за зло": взбесившиеся украинцы радуются из-за погибших в самолете РФ

Пользователи Сети, проживающие в Незалежной, не скупятся на негативные отзывы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей