"Все цвета джаза" покажут в саду "Эрмитаж

Guru Groove Foundation сыграют электро-акустическую программу Re:Cover

Резиденты крупных фестивалей страны, участники модного российского коллектива рассказали, чем удивят публику 25 мая во время ежегодной церемонии вручения премии радио JAZZ 89.1 FM "Все цвета джаза", которая впервые пройдет в фестивальном формате на открытом воздухе в саду "Эрмитаж".

"В этом году Guru Groove Foundation справляют десятилетие. Два аудиовизуальных шоу в формате 360 под сферическим мультимедиа куполом Атма 360 анонсированы сразу через несколько дней после премии "Все цвета джаза". Но даже насыщенный репетиционный график группы не станет помехой для вечернего погружения в мир музыки Guru Groove в Саду Эрмитаж. На премии GGF сыграют программу Re:Cover – свои лучшие композиции в электро-акустических аранжировках с одноименного альбома, и, может, даже разбавят их парой совсем свежих песен", – раскрыли секрет в пресс-службе коллектива.

За пять лет премия, учрежденная Радио JAZZ 89.1 FM в 2014 г., превратилась из закрытого светского события в настоящий городской праздник и большой джазовый фестиваль на открытом воздухе. С момента основания премии "Все цвета джаза" на сцене выступили около 40 исполнителей.

Ключевым составляющим фестиваля "Все цвета джаза" традиционно станет вручение премий за вклад в развитие джазовой музыки за 2018 год. Самые яркие выступления, самые долгожданные альбомы и самые модные площадки будут отмечены Радио JAZZ 89.1 FM. Семь наград найдут самых достойных в следующих номинациях:

· "За вклад в развитие джазовой культуры в России"

· "Музыкант года"

· "Релиз года"

· "Мероприятие года"

· "Площадка года"

· "Открытие года"

· "Фестиваль года"

Среди российских звёзд джаза также подтвердили свое участие: проект лидера группы Tequilajazzz Евгения Фёдорова Optimystica Orchestra, джазовая певица с необычным голосом Мариам Мерабова, выдающийся трубач Вадим Эйленкриг, этно-джазовая группа Authentic Light Orchestra, соул-фанк-группа Secret Atelier, заводная группа BIG CITY SHOW, под аккомпанемент которой пройдет показ мультфильмов от киностудии "Союзмультфильм".

Ведущие вечера – писатель, карикатурист Андрей Бильжо и певица Мариам Мерабова. Приглашенный Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова завершит своим выступлением торжественную церемонию.

Начало концерта – в 14:00.

Основная программа фестиваля состоит из трех блоков:

Lifestyle блок – с 14:00 до 19:00

Церемония награждения – с 19:00 до 21:00

Выступление хедлайнера – с 21:00 до 22:00

Адрес сада "Эрмитаж": Каретный ряд, д.3

Вход – по билетам. Возрастная категория 0+.

Подробности на сайте www.radiojazzfm.ru и в соцсетях станции.

