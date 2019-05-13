На Urban Awards представят новую номинацию

Награду "Лучшая идея проекта" вручат впервые

Как известно, претенденты на победу в Urban Awards проходят через многоэтапную экспертизу. Но свою оценку проекту дают и сами покупатели. И первое суждение формируется уже после знакомства с названием жилого комплекса и его концепцией.

Нейминг (процесс разработки названия бренда для компании, товара или услуги) задает ассоциативный ряд, раскрывает направленность проекта, его особенности и отличительные черты. Однако практика показывает, что зачастую исполнение строительного продукта не соответствует заявленной идее или нарушает ее рамки.

Мы считаем, что этот, безусловно, значимый для современного девелопмента фактор должен найти свое отражение в структуре Urban Awards. На конкурсе 2019 г. будет представлена новая номинация - "Лучшая идея проекта". Критерии оценки подтверждены ведущими экспертами рынка, участниками ассоциации REPA.

Кроме этого, пять объектов-лидеров в номинации могут бесплатно номинироваться с этими комплексами в премии WOW Awards, организатором которой выступает REPA.

Соискатели на победу в номинации Urban Awards "Лучшая идея проекта" будут оцениваться по нескольким конструктивным и концептуальным параметрам. Награду получит жилой комплекс, в котором лучше всего реализована идея проекта (от названия до архитектуры и инфраструктуры), которая способствует его узнаваемости и увеличению продаж.

Критерии оценки выстроены вокруг того, насколько полно идея проекта реализована в нейминге, архитектуре, инфраструктуре, благоустройстве, сервисе, ценообразовании.

Чтобы принять участие в номинации, необходимо подать заявку на сайте премии Urban Awards, заполнить анкету и подготовить презентацию.

Номинирование для объектов, уже участвующих в премии, проводится бесплатно.

Победитель будет объявлен на церемонии награждения Urban Awards, которая пройдет в Санкт-Петербурге.