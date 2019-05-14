Стартует 20-я акция "Чья-то жизнь — уже не мелочь!"

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Он проводит акцию "Чья-то жизнь – уже не мелочь!" с 2009 года. За это время удалось собрать 23 млн 755 тыс. 90 руб. 60 коп. и помочь 84 тяжелобольным детям стать здоровыми, а их родителям – счастливыми.
В мае состоится 20-я по счету благотворительная акция фонда "Линия жизни" "Чья-то жизнь – уже не мелочь!". Суть акции очень проста: почти у каждого из нас дома есть копилка или банка, в которую все члены семьи скидывают накопившуюся в карманах и кошельках мелочь. Вроде бы мелочь, но только представьте себе, какая получится сумма, если все сложат свои сбережения.
Фонд будет собирать мелочь две недели мая и 1 июня в городах-участниках акции – Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани и Красноярске, – где откроются пункты приема, куда можно будет принести свои монетки на помощь тяжелобольным детям.
Памятник "Трехлитровой банке" – символу акции – будет установлен в честь проведения 20-ой юбилейной "мелочи" в ТРЦ "Июнь" в Подмосковных Мытищах 1 июня. В новый арт-объект можно будет опускать монеты, и, мы уверены, он станет прекрасным местом для фотосетов.
Всем участникам акции "Чья-то жизнь – уже не мелочь!" будет предложено принять участие в интерактивном конкурсе: разместить свое фото с собранной мелочью в социальных сетях, поставить хештег #фондлинияжизни и угадать сумму, которая будет собрана в банке к моменту инкассации. Угадавший сумму получит приз от фонда "Линия жизни" и ТРЦ "Июнь".
Этой весной мы помогаем собрать средства на второй курс восстановительного лечения Барышеву Петру из Подмосковного Егорьевска. У пятилетнего мальчика органическое поражение ЦНС. После первого курса лечения в Научно-практическом Центре детской психоневрологии ребенок сделал первые самостоятельные шаги, у него улучшилась речь и социальные навыки. Прогресс для Петра серьезный. Врачи порекомендовали провести еще несколько курсов лечения.
В прошлом году к нашей акции присоединилась "Монетная компания", чьи многочисленные терминалы по приему монет установлены в разных уголках Москвы. Это постоянный партнер фонда, дающий возможность москвичам и жителям Подмосковья принять участие в благом начинании без больших временных затрат.
Информационные партнеры акции: МИА "Россия сегодня" "Социальный навигатор", издательский дом "Комсомольская правда", журнал "Русскийрепортер", онлайн-издание про образование и воспитаниедетей "Мел", радиостанция "Маяк" и интернет-газета "Yтро.ру".
Благодарим Московский городской сад "Эрмитаж" за многолетнее сотрудничество.
Напоминаем, что пожертвования в пользу нашего фонда принимаются круглогодично вне зависимости от времени проведения акции "Чья-то жизнь – уже не мелочь!" на сайте фонда www.life-line.ru.
РАСПИСАНИЕ АКЦИИ
МОСКВА
18 и 19, 25 и 26 мая, с 12:00 до 16:00
Сад "Эрмитаж" (Каретный ряд, д. 3, войти через главный вход, после направо – к беседке).
Любой день: терминалы "Монетной компании" по приему мелочи. Адреса и время работы терминалов смотрите на сайте.
1 июня
ТРЦ "ИЮНЬ" г. Мытищи ул. Мира, с. 51.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
18 мая – 1 июня
Офис "Севкабель Порт" с 11:00 до 19:00, Кожевенная линия, д. 40, литера Е
Благотворительные магазины "Спасибо!" с 11:00 до 21:00.
СОЧИ
1 июня
Семейная блинная "ПапаБлин", с 17:00 до 20:00 по адресу: Навагинская, 11
Салоны красоты "ЦирюльникЪ" с 11:00 до 14:00 по адресам:
· ул. Абрикосовая, 5
· ул. Навагинская, 7/3
· ул. Роз, 113
КАЗАНЬ
12 июня
· ЦПКиО им. Горького, с 11:00 до 17:00
· Парк "Горкинско-Ометьевский лес", с 11:00 до 17:00
· Парк "Крылья советов", с 11:00 до 17:00
КРАСНОЯРСК
1 июня
Салоны красоты "ЦирюльникЪ".
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