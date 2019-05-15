Денис Мацуев сыграет "Джаз в кругу друзей"

Знаменитый пианист выступит в Кремле

В завершении концертного сезона меломанов ждет невероятный праздник музыки и ритма. Денис Мацуев даст концерт "Джаз в кругу друзей. Vol 2" в Большом зале Государственного Кремлевского дворца 14 июня.

Один из самых известных классических музыкантов мира пригласил друзей – ведущих джазовых музыкантов страны, – а также молодое, но не менее яркое поколение джазовых звездочек, чтобы подарить зрителям концерта виртуозное владение роялем, головокружительные джазовые импровизации, неординарные сочетания ритмов и гармоний, неожиданные дуэты и трио.

Джазовые концерты давно стали доброй традицией в концертном графике Народного артиста России Дениса Мацуева. Его постоянные коллеги по сцене Айдар Гайнуллин (баян), Аркадий Шилклопер (валторна), Андрей Иванов (контрабас) и Александр Зингер (ударные) уже не первый год являются участниками концертов легендарного пианиста.

Денис Мацуев, являясь постоянными членом жюри телепроекта "Синяя птица", с исключительной точностью находит молодые дарования, способные уже составить конкуренцию своим старшим коллегам, а также выйти с ними на "ринг" и сразится в виртуозности джазовых импровизаций.

Специальным гостем концерта станет американская соул-дива Шенда РУЛ. Пробуждающая души, глубокая, волшебная, вызывающая мурашки по коже – вот некоторые из цитируемых слов, к которым прибегают музыкальные критики, характеризуя вокалистку, поэтессу, композитора и актрису. Певица с традициями "госпела" в душе, сердцем, наполненным музыкой "соула" и джазовыми интонациями в голосе.

В концерте примут участие Денис Мацуев (фортепиано), Шенда Рул (вокал)/США, Айдар Гайнуллин (баян), Аркадий Шилклопер (валторна), Андрей Иванов (контрабас), Александр Зингер (ударные), Софья Тюрина (саксофон), Анастасия Тюрина (балалайка), Даниил Гулевич (ударные), Ярослава Симонова (вокал).

Начало – в 19:00.