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В саду "Эрмитаж" вручат премию Радио JAZZ 89.1 FM

Фото: пресс-служба
На церемонии выступит Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова

Уже совсем скоро Радио JAZZ 89.1 FM назовет лауреатов ежегодной премии "Все цвета джаза". В саду "Эрмитаж" 25 мая состоится ежегодная премия "Все цвета джаза", которая в этом году обещает стать не только одним из знаковых джазовых событий, но и настоящим городским фестивалем на открытом воздухе.

Организаторы праздника придумали не только музыкальную, но и большую развлекательную программу для всей семьи. Сад "Эрмитаж" соберет под крышей фестиваля и поклонников виниловой культуры на выездной сессии магазина Maximum Vinyl. Заядлые коллекционеры привезут с собой большой багаж винила оригинальных годов выпуска в жанрах классического и современного рока, джаза, инди, металла, панка, блюза, альтернативы, гранжа, глэма и прогрессив рока.

Партнер мероприятия "Фонд Валентина Серова" приготовил для посетителей увлекательные мастер-классы. В беседке сада "Эрмитаж" преподаватели студии ArtmeUp  создадут вместе с новоиспеченными учениками популярные картины из эпоксидной смолы на круглом холсте, интерьерные картины с различными силуэтами с использованием алкогольных чернил и индивидуальные брошки из уже заготовленных деревянных формочек.

Центральным событием предстоящего праздника традиционно станет вручение премий за вклад в развитие джазовой музыки за 2018 г. – самые яркие выступления, самые долгожданные альбомы и самые модные площадки – будут отмечены Радио JAZZ 89.1 FM. Семь наград найдут самых достойных в следующих номинациях:

·       "За вклад в развитие джазовой культуры в России"

·       "Музыкант года"

·       "Релиз года"

·       "Мероприятие года"

·       "Площадка года"

·       "Открытие года"

·       "Фестиваль года"

Ведущими торжественного вечера в одном из самых живописных московских парков впервые станут писатель, карикатурист Андрей Бильжо и певица Мариам Мерабова. Приглашенный Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова завершит своим выступлением церемонию вручения премии.

"Своим выступлением в саду "Эрмитаж" Большой джазовый оркестр закроет свой вот уже 9-й сезон. За последний год оркестр представил целую серию программ-посвящений выдающимся оркестрам прошлого, ставшую известной как "11 Друзей БДО". Только самое лучшее из этих программ будет представлено этим вечером: музыка эпохи Гарлемского Ренессанса и Эры больших свинговых оркестров, вечные мелодии из репертуара Дюка Эллингтона, Бенни Гудмана, Гленна Миллера и многих-многих других", – рассказали в пресс-службе оркестра.

Среди российских звезд джаза в музыкальной программе фестиваля заявлены: проект лидера группы Tequilajazzz Евгения Федорова Optimystica Orchestra, резиденты и лауреаты крупнейших фестивалей страны Guru Groove Foundation, джазовая певица с необычным голосом Мариам Мерабова, выдающийся трубач Вадим Эйленкриг, этно-джазовая группа Authentic Light Orchestra, соул-фанк-группа Secret Atelier, заводная группа BIG CITY SHOW, под аккомпанемент которой пройдет показ мультфильмов от киностудии "Союзмультфильм".

Начало – в 14:00. Адрес сада "Эрмитаж":  Кареный ряд, д.3

Основная программа фестиваля состоит из трех блоков:

Lifestyle блок – с 14:00 до 19:00

Церемония награждения – с 19:00 до 21:00

Выступление хедлайнера – с 21:00 до 22:00

Вход по билетам. Возрастная категория 0+

Подробности на сайте www.radiojazzfm.ru и в соцсетях радиостанции.

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