В саду "Эрмитаж" вручат премию Радио JAZZ 89.1 FM

На церемонии выступит Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова

Уже совсем скоро Радио JAZZ 89.1 FM назовет лауреатов ежегодной премии "Все цвета джаза". В саду "Эрмитаж" 25 мая состоится ежегодная премия "Все цвета джаза", которая в этом году обещает стать не только одним из знаковых джазовых событий, но и настоящим городским фестивалем на открытом воздухе.

Организаторы праздника придумали не только музыкальную, но и большую развлекательную программу для всей семьи. Сад "Эрмитаж" соберет под крышей фестиваля и поклонников виниловой культуры на выездной сессии магазина Maximum Vinyl. Заядлые коллекционеры привезут с собой большой багаж винила оригинальных годов выпуска в жанрах классического и современного рока, джаза, инди, металла, панка, блюза, альтернативы, гранжа, глэма и прогрессив рока.

Партнер мероприятия "Фонд Валентина Серова" приготовил для посетителей увлекательные мастер-классы. В беседке сада "Эрмитаж" преподаватели студии ArtmeUp создадут вместе с новоиспеченными учениками популярные картины из эпоксидной смолы на круглом холсте, интерьерные картины с различными силуэтами с использованием алкогольных чернил и индивидуальные брошки из уже заготовленных деревянных формочек.

Центральным событием предстоящего праздника традиционно станет вручение премий за вклад в развитие джазовой музыки за 2018 г. – самые яркие выступления, самые долгожданные альбомы и самые модные площадки – будут отмечены Радио JAZZ 89.1 FM. Семь наград найдут самых достойных в следующих номинациях:

· "За вклад в развитие джазовой культуры в России"

· "Музыкант года"

· "Релиз года"

· "Мероприятие года"

· "Площадка года"

· "Открытие года"

· "Фестиваль года"

Ведущими торжественного вечера в одном из самых живописных московских парков впервые станут писатель, карикатурист Андрей Бильжо и певица Мариам Мерабова. Приглашенный Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова завершит своим выступлением церемонию вручения премии.

"Своим выступлением в саду "Эрмитаж" Большой джазовый оркестр закроет свой вот уже 9-й сезон. За последний год оркестр представил целую серию программ-посвящений выдающимся оркестрам прошлого, ставшую известной как "11 Друзей БДО". Только самое лучшее из этих программ будет представлено этим вечером: музыка эпохи Гарлемского Ренессанса и Эры больших свинговых оркестров, вечные мелодии из репертуара Дюка Эллингтона, Бенни Гудмана, Гленна Миллера и многих-многих других", – рассказали в пресс-службе оркестра.

Среди российских звезд джаза в музыкальной программе фестиваля заявлены: проект лидера группы Tequilajazzz Евгения Федорова Optimystica Orchestra, резиденты и лауреаты крупнейших фестивалей страны Guru Groove Foundation, джазовая певица с необычным голосом Мариам Мерабова, выдающийся трубач Вадим Эйленкриг, этно-джазовая группа Authentic Light Orchestra, соул-фанк-группа Secret Atelier, заводная группа BIG CITY SHOW, под аккомпанемент которой пройдет показ мультфильмов от киностудии "Союзмультфильм".

Начало – в 14:00. Адрес сада "Эрмитаж": Кареный ряд, д.3

Основная программа фестиваля состоит из трех блоков:

Lifestyle блок – с 14:00 до 19:00

Церемония награждения – с 19:00 до 21:00

Выступление хедлайнера – с 21:00 до 22:00

Вход по билетам. Возрастная категория 0+

Подробности на сайте www.radiojazzfm.ru и в соцсетях радиостанции.