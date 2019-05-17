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"Сказки Венского леса" прозвучат в ММДМ

Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония". Фото: пресс-служба
В столице состоится праздник восхитительных мелодий

В Светлановском зале Московского Международного дома музыки 22 мая 2019 пройдет концерт "Штраус-Гала. Сказки Венского леса". На нем выступят Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" под управлением дирижера – Николи Джулиани (Италия) и Дарья Зыкова – сопрано.

Дарья Зыкова. Фото: пресс-служба

Прозвучат самые красивые танцы – упоительные, чарующие вальсы, зажигательные, искрометные польки. – и песни, написанные династией Штраус. Это будет праздник восхитительных мелодий и роскошь оркестровых красок.

Иоганн Штраус-сын – титулованный "король вальса", создатель таких шедевров венской классической оперетты, как "Летучая мышь" и "Цыганский барон", автор множества вальсов, полек, галопов и маршей. В концерте прозвучат самые известные его вальсы "Сказки венского леса", "На прекрасном голубом Дунае", "Весенние голоса", "Кайзер-вальс", польки "Трик-трак", "Пиццикато", "На охоте", "Гром и молния".

Перу Иоганна Штрауса-отца принадлежит легендарный "Марш Радецкого". Его музыкальный талант продолжил свое пышное цветение в трех сыновьях. Отец был еще в зените славы, когда Иоганн-младший осмелился на творческое соперничество и дебют молодого артиста превратился в его триумф.

Оркестр Штрауса-сына хотели слушать в Вене, Париже, Нью-Йорке, Петербурге, Берлине. Красота и бесконечное разнообразие мелодий, изобретательность, остроумие его танцевальных пьес неотразимо воздействовали на любую публику – от жителей городских окраин до знаменитых музыкантов мира.

Два брата – Йозеф и Эдуард Штраусы – также продолжили семейную музыкальную традицию. В соавторстве именно с Йозефом появилась популярнейшая Полька-пиццикато. Более 500 произведений оставил старший из братьев Иоганн, примерно по 300 принадлежит Йозефу и Эдуарду. 

Дарья Зыкова – солистка Государственного академического Большого театра России . Она лауреат международных конкурсов и фестивалей: "Belle voce" (Gran Prix, 2002), "Аrs Longa" (2005, 2007, 2008), "Primavera Classica" (2005, 2007, 2008, 2009), "Голоса ХХI века" (2007, 2008, 2009, 2011), "Спасская башня" (2012), Summertime (2012) и др. Выступала в Австрии, Германии, Италии, Испании, Японии, Корее, США.

Начало концерта в 19:00. Категория 6+.

Адрес ММДМ (Светлановский зал): Космодамианская набережная, дом 52, строение 8. 

Фото: пресс-служба

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