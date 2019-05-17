Продолжается прием заявок на ECO BEST AWARD

Оргкомитет Премии ждет всех, кто хочет принять участие

И приглашает эко-ориентированные компании присоединиться к экологически ответственному сообществу.

Осознанное отношение к взаимодействию общества и природы, сформулированное ООН почти 30 лет назад, до сих пор остается недостижимым идеалом, к которому должно стремиться каждое государство, каждый бизнес и каждый отдельно взятый человек.

Переход к устойчивому развитию – долгосрочный процесс, требующий регулярного решения социально-экономических задач. С каждым годом в России появляется все больше инициатив и программ, направленных на реализацию данной концепции, как в бизнес-среде, так и на государственном уровне.

Премия ECO BEST AWARD, являясь индикатором развития ответственного предпринимательства, призвана выделить и поощрить российские и международные компании за лучшие проекты в области экологии, энерго– и ресурсосбережения на территории России. В числе основных номинаций Премии, за победу в которых будут бороться участники – "Проект года", "Открытие года", "Продукт года", "Компания-лидер популяризации экологической безопасности", "За вклад в развитие экологической культуры", "За вклад в устойчивое развитие России".

Среди лауреатов Премии прошлых лет представители крупного российского и международного бизнеса: МТС, Coca-Cola, СУЭК, Amway, УК Полюс, Полиметалл, Nestle, МГТС, Natura Siberica.

Награждение лауреатов Премии пройдет в рамках Второго фестиваля ECO LIFE, проводимого с целью привлечения внимания широкой общественности к вопросам сохранения экологии. На фестивале все желающие смогут прослушать лекции от ведущих экспертов, принять участие в мастер-классах и розыгрышах призов, протестировать эко-продукты на несколько открытых площадках и тематических зонах.

Прием заявок на участие в Премии ECO BEST AWARD продлится до июня. Всезх желающих просят поторопиться, чтобы успеть заявить о себе.

