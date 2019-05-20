Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Алиса" возвращается на легендарную площадку

Фото: пресс-служба
Спустя 10 лет группа выступит в ДК имени Горбунова

Один из главных рок-коллективов нашего времени 30 мая представит программу "Наш/Ваш выбор".

В 1983 г. в Ленинграде Святослав Задерий собрал группу "Алиса", которая спокойно существовала почти год, пока в коллектив не влился 26-летний Костя Кинчев. У него обнаруживаются не только талант к написанию песен, но и ярко выраженный артистизм.

Как фронтмен Кинчев оказался потрясающ. Как лидер - неповторим. Как вожак – уникален. С тех самых пор, с 1984го, и начинается настоящая история "Алисы", бешено набирающей популярность и завоевывающей сердца фанатов. Причем кинчевский коллектив никогда не был просто музыкальным коллективом. "Алиса" – это идеология, стиль, движение.

История концертов "Алисы" с программой "Наш/Ваш выбор" началась в 2000 году. Первое мероприятие, когда группа обратилась "за помощью" к своим поклонникам в составлении трек-листа концерта, состоялось 2 декабря 2000 г. в ДК имени Горбунова. С тех самых пор коллектив проводит мероприятия такого формата практически каждый год.

Спустя 10 лет группа выступит на той самой легендарной площадке, где зародилась "алисовская" традиция. 

Билеты уже в продаже: https://tci.ru/ru/tur/newPage20190211_172818#tickets

Возрастное ограничение: 16+.

Отдел информации
новости партнеров
Загрузка...

Пропавший малайзийский "Боинг" засекли российские спутники

В деле появился новый поворот

Отказались лететь: россияне объявили бойкот SSJ-100 после очередного ЧП

Направлявшийся в Москву самолет прервал взлет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей