"Алиса" возвращается на легендарную площадку

Спустя 10 лет группа выступит в ДК имени Горбунова

Один из главных рок-коллективов нашего времени 30 мая представит программу "Наш/Ваш выбор".

В 1983 г. в Ленинграде Святослав Задерий собрал группу "Алиса", которая спокойно существовала почти год, пока в коллектив не влился 26-летний Костя Кинчев. У него обнаруживаются не только талант к написанию песен, но и ярко выраженный артистизм.

Как фронтмен Кинчев оказался потрясающ. Как лидер - неповторим. Как вожак – уникален. С тех самых пор, с 1984го, и начинается настоящая история "Алисы", бешено набирающей популярность и завоевывающей сердца фанатов. Причем кинчевский коллектив никогда не был просто музыкальным коллективом. "Алиса" – это идеология, стиль, движение.

История концертов "Алисы" с программой "Наш/Ваш выбор" началась в 2000 году. Первое мероприятие, когда группа обратилась "за помощью" к своим поклонникам в составлении трек-листа концерта, состоялось 2 декабря 2000 г. в ДК имени Горбунова. С тех самых пор коллектив проводит мероприятия такого формата практически каждый год.

Спустя 10 лет группа выступит на той самой легендарной площадке, где зародилась "алисовская" традиция.

Билеты уже в продаже: https://tci.ru/ru/tur/newPage20190211_172818#tickets

Возрастное ограничение: 16+.