27 мая в Доме Союзов состоится торжественная церемония награждения лауреатов бизнес-премии "Лучшие в России- Компания и Персона года"

Премия вручается в 2 номинациях: Компания года и Персона года. Процедура определения лауреатов проходила в 2 этапа.

Вначале список номинантов на получение награды был сформирован на основании рэнкингов, составленных партнерами премии – РА "Эксперт РА" и Аналитической системой Медиалогия. Информация о номинантах была опубликована в открытом доступе на сайте премии.

На втором этапе лауреатов конкурса традиционно определял Экспертный совет, в который входят бизнесмены, общественные и политические деятели. Голосование экспертов проходило путем анкетирования на основании рэнкингов и поданных заявок номинантов. По итогам заседания Экспертного совета был определен список лауреатов ежегодной бизнес-премии "Лучшие в России– Компания и Персона года".

Вручение премии пройдет в формате официального делового приема.

В числе приглашенных: Якобашвили Д.М Член бюро правления РСПП, Вьюгин О.В. Председатель Совета директоров ПАО САМФАР Финансовые инвестиции, Мурычев А.В. Исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей, Платонов В.М. Президент МТПП, Браверман А.А. Председатель Правления АО Корпорация МСП, Борисов А.И. Генеральный директор ММБА, Титов Б.Ю. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, Зелезецкий И.В. Генеральный директор Аналитического кредитного рейтингового агентства, Аксаков А.Г. Председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку

Организатором премии является новостной портал Anews.com.