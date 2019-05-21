Можно быть модным с пеленок

В последние годы детская fashion-индустрия получила большой стимул к развитию

Покупатели, привыкшие соответствовать главным модным трендам сезона, переориентировался на внутренний рынок и выбирают одежду российских производителей для себя и своей семьи. Сегодня одежда для новорожденных и школьников широко представлена в демократичном ценовом сегменте, поэтому современные родители имеют возможность сделать из своего ребенка настоящего законодателя мод уже с пеленок.

В торгово-развлекательных центрах наряду с широко известными европейскими брендами все чаще можно встретить магазины русских дизайнеров, предлагающих качественные, стильные и актуальные коллекции одежды, аксессуаров на любой вкус.

А в профильных торговых центрах, ориентированных на семейных покупателей с детьми, магазины детской одежды и одежды для будущих мам формируют все необходимые факторы для процветания и успешности.

Так, участники премии "Рекорды рынка недвижимости" в сегменте коммерческой недвижимости – операторы крупных ТЦ – привлекают к сотрудничеству ведущие детские бренды. Например, такие сегодня активно представлены в "Центральном детском магазине на Лубянке" (собственник – компания "Галс-Девелопмент"), на тертьем этаже открылись магазины "Наследникъ Выжанова" и Carrot.

В магазине "Наследникъ Выжанова" представлены коллекции собственного производства "Швейная мануфактура НаследникЪ Выжанова": изысканные конверты, комплекты на выписку, дизайнерские изделия для церемонии крещения и стильная одежда на каждый день. Также в магазине представлены лучшие бренды для беременных: роскошное нижнее белье, бандажи, компрессионный трикотаж, косметика, предметы ухода и многое другое.

Большой ассортимент аксессуаров и детской одежды с красивыми, яркими принтами и аппликациями: боди, комбинезоны, конверты на выписку и др. представлен и в магазине Carrot. Одежду этой марки отличает современный дизайн и оригинальные принты, удобные модели, высокое качество материалов и фурнитуры.

"Аудитория покупателей с детьми постоянно увеличивается, растут средние чеки в магазинах одежды для детей и взрослых. И, конечно, ни один поход в ТРЦ не обходится без развлечений. Покупатели не обходят стороной фуд-корты и игровые комнаты. Мы уверены, что тренды детской моды будут усиливаться", – отметила руководитель премии "Рекорды рынка недвижимости" Анна Маркина.