Топ-5 самых популярных досок объявлений Москвы и Московской области

Названы удобные сервисы покупок и продаж в Сети

Список наиболее популярных досок объявлений столичного региона готов. В него вошли пять сервисов.

1. Доска объявлений Москвы "EDC.SALE"

Доска объявлений Москвы "EDC.SALE" – это простой и удобный сервис, разработанный специально для тех, кто не хочет утруждать себя регистрацией, проверкой номера телефона и другими не всегда нужными для продавца функциями.

На главной странице веб-сайта вас встретит строка поиска и рубрикатор, состоящий из 14 рубрик, каждая из которых разделена на несколько подрубрик. Разработчики "EDC.SALE" ориентируются на простых пользователей, – тех, кому надо продать старые колонки, б/у холодильник или породистого щенка. Наряду с этим, никаких препятствий для коммерческих клиентов, которые используют сервис для публикации большого количества объявлений!

Пройдите регистрацию – и вы получите возможность отслеживать статистику размещенных объявлений, а также общаться с пользователями через интерфейс веб-сайта. Опытным пользователям предоставляется возможность приобретения платных услуг. Они ни в коем случае не навязываются и приобретаются только добровольно. Закрепить объявление, выделить его ярким цветом, обновить дату публикации – это намного эффективнее, чем составлять и публиковать второе, третье, десятое…

Добавьте несколько фото, чтобы увеличить количество звонков и публикуйте свое первое объявление прямо сейчас!

2. Доска объявлений "Авито"

"Авито" – один из лидирующих сервисов по размещению бесплатных объявлений в нашей стране.

Старые кроссовки или новый внедорожник – здесь можно купить и продать практически все. Многие пользователи начинают поиск в Интернете не с Яндекса или Google, а именно с "Авито". Если для покупателей это действительно бесплатный и удобный сервис, то продавцы нередко сталкиваются с разного рода проблемами. Главная из них – навязывание платных функций. "Авито" облюбовали сотрудники агентств недвижимости, которые приобретают платные пакеты или используют сервисы подмены IP-адреса, благодаря чему публикуют сотни объявлений в сфере недвижимости, авто и других. Из-за этого и обычным пользователям предлагают платную публикацию объявлений в некоторых рубриках.

Тем не менее, "Авито" – одна из немногих досок объявлений, которая предлагает услугу доставки в масштабах целой страны. Здесь есть возможность осуществить безопасную сделку. Покупатели получают уверенность в том, что их деньги не исчезнут бесследно, а продавцы отправляют товар лишь после того, как оплата поступила на счет сервиса. Удобно всем!

3. Доска объявлений "Юла"

"Юла" – эта доска объявлений разработана специально для мобильных пользователей, но также прекрасно работает на всех устройствах.

Встречает пользователей "Юла" строкой поиска, кнопкой "Разместить объявление", а также предложением приобрести платный тариф, который, как утверждается, помогает продавать максимально выгодно и эффективно. На "Юле" можно найти работу, сотрудников, продать ювелирные украшения, приобрести долю в бизнесе и даже встретить вторую половинку. Для того, чтобы разместить свое объявление, понадобится зарегистрироваться. Это возможно через номер телефона или с помощью аккаунтов в социальных сетях. Сразу после регистрации сервис предлагает выбрать категорию, указать параметры продаваемого товара, добавить описание, фото (чем качественнее, тем лучше) и указать телефон. Создайте объявление и ждите звонков. Хотите увеличить эффективность размещения – приобретите платные функции, их несколько.

Большинство покупателей и продавцов "Юлы" используют не web-версию, а мобильное приложение. В нем, как и на веб-сайте, существует возможность оформить безопасную сделку. Кроме этого, пользователи получают и накапливают бонусы за регулярное посещение сервиса. Их можно потратить на поднятие объявления и выделение на фоне других.

4. Доска объявлений "Большого форума Москвы"

"Большой форум Москвы" – это онлайн-площадка для москвичей и гостей города, которые хотят пообщаться о жизни столицы нашей Родины, а также что-либо приобрести или продать.

Хотите создать свое объявление? Тогда пройдите стандартную процедуру регистрации. Для этого понадобится придумать логин и подтвердить свой имейл-адрес, нажав на ссылку во входящем письме. Создание темы, – а именно так здесь размещаются объявления, – будет доступно сразу после регистрации. Зайдите в раздел "Торговая площадка" и выберите целевой раздел. Здесь категорий – на любой вкус! Есть и "Одежда и обувь", и "Работа", и "Антиквариат". Удивительно, но покупать/продавать авто и объекты недвижимости предлагают в разделе "Разное". Каждое объявление – это отдельная тема. А значит, будьте готовы не только к телефонным звонкам по номеру, который вы укажете в тексте сообщения, но и к вопросам, отзывам и мнениям, сформулированным в свободной форме всеми форумчанами, которых заинтересует или просто зацепит ваше объявление.

На "Большом форуме Москвы" можно не только создать объявление о продаже, но и в свободной форме сообщить о какой-либо потребности, например, о желании взять в аренду красивое вечернее женское платье!

5. Доска объявлений Москвы "ВКонтакте"

Больше 146 тысяч пользователей уже вступили в группу Вконтакте, в которой можно подать объявление для покупателей из Москвы абсолютно бесплатно, предварительно став членом этого сообщества.

На главной странице предупреждают сразу: мелочиться не стоит! Минимальная цена продажи – не менее 500 рублей. На рассмотрение объявлений уходит до 24 часов. Тем, кто спешит, предлагают оплатить 35 рублей. В этом случае обещают рассмотреть быстрее. Новая детская коляска, которая не подошла по цвету, туалетная вода за 3 тыс. руб., которую уже сняли с производства, летние шины – лента обновляется постоянно, в нее попадают объявления преимущественно от частных лиц.

Рекламу тоже размещают. Обойдется одна публикация в 90 рублей. В группе существует возможность комментировать сообщения, задавать дополнительные вопросы и просто высказывать свое мнение о товаре, услуге или продавце. Создавайте свое объявление и будьте готовы не только к звонкам, но и к вопросам по типу "С дуба рухнул, что ли? Неужели есть те, кто это купит"? (реальный пример).

В целом, доска объявлений Москвы "Вконтакте" - посещаемое и весьма активное сообщество. Хотите побыстрее осуществить сделку, тогда вступайте и создавайте свое объявление! По крайней мере, это абсолютно бесплатно.

