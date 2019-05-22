"Живые поэты" соберут лучших авторов

В Москве состоится второй благотворительный фестиваль поэзии "вЖЫвую"

Мероприятие продлится с 24 по 26 мая. Оно будет проходить при поддержке Игоря Гатина и творческого объединения "Варочный Цех".

В основную программу фестиваля вошли девять мероприятий: круглый стол "Поэзия. Настоящее время" и поэтические чтения, образовательная программа "ЖЫшкола" и фотовыставка Ольги Паволги, театральный конкурс "Читайте ЖЫвых!" и гала-концерт.



Также выступят более 50 современников – поэты Леха Никонов и Дмитрий Воденников, Лев Оборин, Олег Груз, Инга Кузнецова и Андрей Орловский; актеры Павел Артемьев и Ксения Орлова; музыканты Эм Калинин ("Аффинаж"), Саша Гагарин ("Сансара") и Алексей Вдовин ("НедРа"), группы "Королев Попова" и "Он Юн"; авторы из Санкт-Петербурга, Харькова, Самары, Нижнего Новгорода, Минска, Севастополя, Северодвинска, друзья проекта и многие другие.

В жюри театрального конкурса "Читайте ЖЫвых!" войдут Юрий Быков (российский кинорежиссер, сценарист) и Софья Троценко (основатель Центра современного искусства "Винзавод", советник Министра культуры РФ), Яна Чурикова (телеведущая, журналист) и Виктор Рыжаков (театральный режиссер, художественный руководитель Центра имени Всеволода Мейерхольда), Алиса Гребенщикова (актриса театра и кино) и Игорь Гатин (драматург, писатель и поэт).

Дополнительную программу составят выступления неанонсированных музыкальных гостей, книжные стенды, презентация лимитированной серии футболок и активности от друзей и партнеров проекта.

Всем гостям из других городов вход на фестиваль – бесплатный (по предварительной регистрации). Часть выручки с каждого проданного билета организаторы направят в поддержку подопечных благотворительного фонда "Линия жизни".

Детализированная программа и билеты доступны на официальном сайте второго благотворительного фестиваля поэзии "вЖЫвую".

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

В этом году "вЖЫвую" охватит три точки на карте Москвы: официальное открытие фестиваля состоится в Центре Вознесенского 24 мая в 15:00 в рамках круглого стола "Поэзия. Настоящее время". Модератором круглого стола выступит руководитель редакции в издательстве "АСТ" и куратор литературной программы Центра Вознесенского Илья Данишевский. Открытие фестиваля приурочено ко Дню славянской письменности и культуры.

В этот же вечер в главном зале "Гоголь-центра" пройдет концерт "Бродский. Стихи" в честь дня рождения Иосифа Бродского, на котором выступят актеры московских театров ("Практика", "ШДИ", Театр Наций, Театр им. Ермоловой, "Театр.doc", ЦИМ), представители музыкального издательства "Kotä Records" и участники проекта "Живые поэты". Куратор и режиссер – Павел Михайлов.

Основной площадкой фестиваля выступит арт-пространство NOL – экспериментальная платформа для молодых талантов в области исполнительского искусства, созданная основателем и художественным руководителем Gogol School Ильей Ромашко. На базе NOL пройдет большинство из запланированных организаторами мероприятий – образовательная программа, фотовыставка и поэтические чтения, театральный конкурс и гала-концерт.

Образовательная программа "ЖЫшкола" включает в себя четыре полилога: открытую планерку редакции проекта "Живые поэты" и обсуждения на темы "Поэзия и медиа", "Поэтический сборник. Тенденции прошлого и настоящего" и "Поиск новой формы: от текста – до компьютерной игры".

В проекте "Авторы.Девять лиц и восемнадцать рук" Ольги Паволги приняли участие Вера Полозкова, Лена Элтанг, Дмитрий Кузьмин, Евгения Лавут и другие. К фестивалю проект будет дополнен снимками Льва Рубинштейна, Андрея Родионова, Инги Кузнецовой, Анны "Умки" Герасимовой, других современников; представлен в виде фотовыставки "Авторы. Лица и руки" и доступен к посещению на протяжении 25 и 26 мая.

"Читайте ЖЫвых!" – театрально-поэтический конкурс на лучшее прочтение стихотворений современников. Конкурс проводится в три этапа: редакторский отбор (22 апреля – 16 мая), онлайн-голосование (17 мая – 20 мая) и финал (25 мая), по итогам которого авторитетное жюри определит трех лучших финалистов. Победители получат денежные премии размером в 50 000 рублей, 100 000 рублей и 150 000 рублей, а лауреат – еще и право выступить на гала-концерте фестиваля "вЖЫвую". Принять участие в конкурсе могут все желающие – подробности и условия участия представлены на сайте фестиваля "вЖЫвую": http://livingpoetsfest.com/.

Завершит фестиваль "вЖЫвую" четырехчасовой гала-концерт из трех актов. В гала-концерте примет участие более 20 авторов – молодых и известных поэтов, музыкантов и специальных гостей.

Первый акт посвящен презентации книги "Семидесятые": в сборник, выпущенный ограниченным тиражом в Вероне (Италия), вошли работы фотографа Игоря Верещагина и тексты участников проекта "Живые поэты".

Во втором акте гала-концерта выступят номинанты и будет объявлен лауреат "ЖЫпремии" – совместной с литературным порталом LiveLib премии актуальной поэзии, в рамках которой читатели определяют лучшего, по своему мнению, автора сборника "ЖЫкнига". Принять участие в голосовании можно на странице премии: https://www.livelib.ru/zhykniga.

В третий акт войдут выступления приглашенных и музыкальных гостей, новых участников, друзей и партнеров проекта.

Основное место проведения: Арт-пространство NOL (ст. м. "Дубровка", "Кожуховская" или "Автозаводская", ТРЦ "Мозаика", ул. 7-я Кожуховская, д. 9, второй этаж)