Оперу "Золотой петушок" покажут в театре Сац

Спектакль приурочен к 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина

На сцене театра Наталии Сац 30 мая покажут оперу "Золотой петушок" по сказке А.С. Пушкина.

Эффектные декорации Наталии Гончаровой восстановлены специально для спектакля. Хореография Михаила Фокина воссоздана Гали Абайдуловым на основе всего лишь 14 минут видеозаписи той, легендарной "дягилевской" постановки.

В спектакле удивительно сочетаются опера, балет и даже концертное шоу. Таков "Золотой петушок" на сцене Детского музыкального театра Наталии Сац.

Начало спектакля – в 19:00.

Билеты на сайте театра. Цена – от 200 до 1,5 тыс. рублей.