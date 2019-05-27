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WHITESNAKE отмечает 40 лет

Фото: Пресс-служба
Рок-группа возвращается в Россию отпраздновать юбилей и представить новый альбом

Основатель и бессменный лидер WHITESNAKE Дэвид Ковердейл с гордостью объявил даты двух российских шоу в рамках мирового тура 2019 г. "Flesh & Blood": 17 июля в Москве, в "Крокус Сити Холле" и 15 июля в Санкт-Петербурге, в БКЗ "Октябрьский".

Всемирно известная рок-группа, чьи альбомы не раз становились платиновыми, продолжает радовать своих поклонников концертами и всевозможными новинками. Коллектив совсем недавно выпустил коллекцию "Unzipped" из 5 CD/DVD, которая объединяет редкие и неизданные акустические выступления, записанные за последние 20 лет. Более того, группа сообщила о завершении записи нового альбома и начале мирового тура "Flesh & Blood". Релиз альбома состоится в мае 2019 года. Также группа пообещала до выхода альбома представить сингл и видеоклип под названием "Shut Up & Kiss Me".

В мировом туре "Flesh & Blood" Дэвида Ковердейла (вокал) будут сопровождать Реб Бич (гитара),  Джоэль Хекстра (гитара), Майкл Девин (бас), Томми Олдридж (ударные) и Мишель Луппи (клавиши).

"Мы действительно взволнованы и с нетерпением ждем возможности сыграть перед российскими поклонниками, а также вместе с ними отпраздновать 40-летний юбилей WHITESNAKE. Для меня огромная честь – гастролировать по этому невероятному миру на протяжении 40 лет и проживать незабываемые моменты вместе с миллионами людей… Я рад, что вы все присоединились ко мне в этом удивительном путешествии. Спасибо, что вы остаетесь со мной в течение четырех десятилетий!" – сказал лидер коллетива.

Дэвиду Ковердейлу, экс-солисту легендарного коллектива Deep Purple, удалось создать группу с  неисчерпаемым творческим потенциалом, неутомимой энергией и прекрасными живыми выступлениями, которые являются образцом настоящей рок-музыки. За 40-летнюю творческую карьеру группа пережила взлеты и падения, менялись участники и музыкальный стиль, но всегда концерты WHITESNAKE проходили при полном аншлаге.

В полной мере насладиться мощным вокалом Ковердейла, первоклассными гитарными риффами, лучшими хитами и песнями WHITESNAKE, ставшими великими в истории рок-н-ролла за последние 40 лет, россияне смогут в двух столицах.

Билеты уже в продаже: https://ws2019.ru. Возрастное ограничение: 16+.

Официальный сайт группы – www.whitesnake.com.

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