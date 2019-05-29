"Планета Москва" статовала в седьмой раз

Фотоконкурс огранизовал столичный департамент градостроительной политики

На него поступило более 500 работ, и уже в конце мая партнеры мероприятия проведут серию специальных фототуров в исторических районах Москвы. Под прицелы фотокамер попадут два современных арт-объекта компании "Галс-Девелопмент": жилой квартал "Достояние" и МФК "Искра-Парк".

Неоклассический корпус и футуристическое здание с "бриллиантовой огранкой" МФК "Искра-Парка" станет прекрасным примером архитектуры в фотографии. В жилом квартале "Достояние" предметом гордости и талантливых фоторабот станет мозаичное панно по мотивам художественных произведений XX века.

Фотоконкурс "Планета Москва" проводится департаментом градостроительной политики города Москвы в седьмой раз. Он проходит в пяти номинациях: "Москва и москвичи. Комфортный город", "Динамика мегаполиса", "Городской пейзаж", "Архитектура Москвы. Связь времен" и "Строители в лицах. Ветераны-строители". Информационными партнерами конкурса в 2019 г. являются информационное агентство ТАСС, агентство РИАМО, агентство городских новостей "Москва", газеты "Вечерняя Москва" и "Комсомольская правда".

Еще один масштабный конкурс – ежегодная международная премия "Рекорды рынка недвижимости" – подведет свои итоги 6 июня. Более 300 объектов жилой, загородной, коммерческой недвижимости борются за звание №1 на рынке недвижимости.

"Красивые фотографии для любого объекта – это привлечение внимания покупателей и увеличение шансов на победу в премии. Я желаю успеха всем участникам фотоконкурса, уверенна, что жилой квартал "Достояние" и МФК "Искра-Парк" с новыми профессиональными фотографиями, сделанных во время конкурса "Планета Москва", будут достойно представлены на любых конкурсах", – отметила руководитель премии "Рекорды рынка недвижимости" Анна Маркина.

В прошлом году в конкурсе "Планета Москва" приняли участие 500 фотографов, представивших на суд жюри 3 тыс. работ. Церемония награждения победителей состоится 17 августа в рамках открытия итоговой фотовыставки "Планета Москва" в парке "Зарядье".