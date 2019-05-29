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В центре Москвы пройдет фестиваль Турции

Фото: пресс-служба
Жителям и гостям столицы создадут амосферу восточной сказки

С 14 по 16 июня в самом центре Москвы, в парке "Красная Пресня", состоится Фестиваль Турции. Он проводится в рамках перекрестного Года культуры и туризма России и Турции и организован при поддержке департамента культуры города Москвы, Министерства культуры и туризма Турции и посольства Турции в России. Более 150 участников фестиваля – артистов, певцов, танцоров, поваров и ремесленников – представят москвичам культуру и традиции Турции.

Третий год подряд у жителей и гостей столицы будет возможность окунуться в потрясающую атмосферу восточной сказки. На три дня огромная территория парка "Красная Пресня" станет Турцией в миниатюре, где будут воссозданы главные архитектурные достопримечательности, представлены самые привлекательные туристические места, легендарные традиции, ремесла и искусство.

Фестиваль стартует в полдень14 июня. Ежедневно гостей ждет масштабная развлекательная программа, знакомство с историей и культурой Турции, призы и подарки. Особую анимационную программу приготовили для маленьких гостей.

Здесь каждый найдет себе занятие по вкусу: можно попробовать турецкую кухню, услышать выступления известных артистов, посетить деревню ремесел, сфотографироваться в корзине воздушного шара и стать свидетелем состязания по масляной борьбе, поиграть в популярные настольные игры, купить аутентичные товары и сувениры на Гранд-базаре, а также выиграть в Мегаквесте одну из 100 поездок в Турцию.

Фестиваль – это возможность совершить увлекательное путешествие по стране благодаря невероятным арт-объектам, разместившимся на территории парка. Маршруты каждого года фестиваля Турции уникальны: благодаря реалистичным декорациям тут можно будет увидеть потрясающие достопримечательности Стамбула в миниатюре – дворец Топкапы, подвесной через Босфорский пролив и Девичью башню.

Будут здесь и знаменитые во всем мире воздушные шары Каппадокии. Особое место на фестивале займет копия уникального древнего сооружения – акведука в Аспендосе, одном из главных античных городов средиземноморского побережья. В Анталье 2019 г. проходит под знаком Аспендоса.

Одно из ключевых событий фестиваля – Мегаквест – даст участникам возможность в игровой форме познакомиться со страной, побывать на максимальном количестве площадок фестиваля, а главное – шанс выиграть путевку в Турцию. Призовой фонд впечатляет – 100 путевок в лучшие отели.

Насыщенная программа мастер-классов позволит гостям фестиваля полностью погрузиться в жизнь и культуру страны. Здесь всех желающих научат искусству рисования на воде эбру и ювелирному искусству. В деревне ремесел посетители познакомятся с древнейшими турецкими специальностями – работой мастеров стеклодувного, гончарного и кожевенного дела.

Фото: пресс-служба

Ежедневно можно стать свидетелем уникальных поединков по масляной борьбе. Эта древняя национальная боевая культура в Турции по популярности уступает разве что футболу и собирает стадионы. Тела борцов перед состязанием обильно смазываются оливковым маслом, так что победить "скользкого соперника" становится совсем не просто – тут требуется и сила, и ловкость, что делает зрелище поистине захватывающим.

Любителей активного отдыха ожидает множество спортивных активностей, а тех, кто предпочитает интеллектуальный спорт, – настольные игры. Маленьких гостей фестиваля в этом году ждет восхитительный леголенд. Много радости детям подарит и твистинг – моделирование фигур из воздушных шаров.    

Большая зона будет посвящена турецкой кухне. Рестораны предложат традиционные национальные блюда и, ко­неч­но же, ту­рец­кие сла­до­сти и напитки. Гости смогут попробовать барашка на вертеле, выпить настоящий турецкий чай или кофе и погадать на кофейной гуще.

Унести с собой можно не только яркие воспоминания. На центральной улице расположится Гранд-базар, завораживающий пьянящими ароматами и яркими красками восточного мира. Здесь можно будет купить турецкие сладости, керамику ручной работы, оригинальную посуду, качественный текстиль, ароматные специи и сувениры.

Посетителям фестиваля больше не придется часами листать туристические проспекты или рассматривать фото в интернете, выбирая место для идеального отдыха. В парке их ждет увлекательный гид по туристическим маршрутам Турции, где представлены регионы Стамбул, Анталья, Аланья, Кемер, Каппадокия, Испарта, Бурдур, Белек и многие другие. Тех, кто не устоит перед соблазнительной перспективой отдыха, ждет Travel Market, где можно будет получить профессиональную консультацию, приобрести тур или забронировать отель по привлекательной цене.  

На Главной сцене в режиме нон-стоп будет проходить концертная и шоу-программа. Здесь выступят самые яркие артисты и коллективы из Турции, ставшие воплощением духа и национальной культуры страны: Военный оркестр янычар и исполнители российской популярной музыки.

Фестиваль подарит своим гостям восхитительный и насыщенный уик-энд, позволив попасть в Турцию, не выезжая за пределы Москвы. Благодаря разнообразным зонам активностей, потрясающим арт-объектам, национальной музыке, кухне и ремеслам на площадках фестиваля посетителей ждет встреча с прошлым и настоящим удивительной страны, в которую невозможно не влюбиться.

Гостей ждут на фестивале три дня подряд с 12:00 до 21:00.

Вход свободный. Категория 0+

Парк "Красная Пресня" находится по адресу: ст. м. "Выставочная" / "Улица 1905 года", ул. Мантулинская, д. 5.

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